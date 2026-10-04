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Jaime Santos: "He ganado en madurez, pero me queda margen de mejora"

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Fernando Pérez Soto

León, 4 oct (EFE).- El ajedrecista Jaime Santos Latasa, nacido en Vitoria, aunque afincado y formado desde la infancia en León, cree que en el último año ha ganado "en madurez", aunque considere que le queda "margen de mejora".

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En este sentido, según ha explicado en una entrevista con EFE, cree que puede incluso superar el nivel que ofreció en 2022, cuando logró el título europeo de partidas rápidas, como antesala de su primera victoria en el prestigioso Magistral de Ajedrez Ciudad de León.

"Me veo un jugador más maduro, más sólido, capaz de mantenerme siempre en las partidas, en un año donde he perdido muy pocas", afirma Santos, reciente ganador de su segundo Magistral de León tras apabullar al Gran Maestro Vietnamita, Lê Quang Liêm, que defendía título.

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Después de esta importante victoria en la que también superó en semifinales al joven prodigio argentino Faustino Oro, el discípulo de Marcelino Sión logró otro resultado más que destacado, hasta ahora inédito, al conquistar las dos coronas nacionales en el campeonato de España de partidas rápidas y "Blitz" -relámpago-.

Todo le sirvió, junto a la presencia en diferentes torneos en varios países, como preparación para su tercera participación con España en la Olimpiada de ajedrez en Samarcanda (Uzbekistán), donde fue uno de los jugadores más destacados de un torneo donde disputó diez partidas sin perder ninguna y repartiendo victorias -cinco- y tablas.

"Es cierto que el resultado fue positivo e incluso quizá estuvo por encima de lo que podía esperar, pero me quedo más con el juego desplegado que con los resultados", señala el jugador que, tras su buena actuación en el torneo asiático incrementó su puntuación ELO para acercarse a la barrera de los 2.700 y lograr, a nivel individual, la sexta plaza en la general del tercer tablero.

En la olimpiada se impuso en la clasificación general por países el anfitrión por encima de otras potencias como India o China, algo que, según Santos Latasa, era "previsible, aunque había otros países también con mucho potencial como Estados Unidos".

España logró colocarse en la décima posición después de haber llegado a la penúltima jornada con opciones de pelear por las medallas, pero la derrota ante Hungría, ante la que Jaime Santos logró la única victoria española, les alejó del objetivo.

"La clasificación final quizá sea la que refleja el potencial de España, donde el nivel de todos los jugadores es muy parejo, eso nos permite ser un bloque muy homogéneo y plantear problemas a todos los rivales", comenta el jugador.

Después de afrontar su cita más exigente de 2026, Santos Latasa volverá a centrarse en su calendario individual, primero disputando un torneo en tierras alemanas a finales del presente mes de octubre y, posteriormente, afrontando a finales de noviembre el campeonato de España por equipos en Marbella donde debutará con su nuevo club el Silla de Valencia, uno de los candidatos al título junto con el Oromana.EFE

fps/orv/og

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