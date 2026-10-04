El ocaso más cruel de la generación de Modric

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Juan José Lahuerta

Madrid, 4 oct (EFE).- Croacia convirtió durante casi una década la resistencia en un arte. Cuando los partidos se alargaban, cuando las piernas pesaban y el adversario parecía superior, la generación de Luka Modric siempre encontraba una última prórroga, una tanda de penaltis o un esfuerzo más. En Rijeka, este sábado frente a Inglaterra, ocurrió lo contrario: se hundió en noventa minutos, sin energía, sin respuesta y sin nada a lo que agarrarse.

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El 0-7 frente al combinado de Thomas Tuchel es la derrota más abultada de la historia de la selección croata. Encajó siete goles que parecieron resumir el ocaso de un equipo que fue subcampeón del mundo en 2018, tercero en 2022 y finalista de la Liga de Naciones en 2023, pero que ahora trata de prolongar su ciclo con varios de los hombres que hicieron grande a Croacia.

Cuatro miembros de la plantilla que alcanzó la final del Mundial de Rusia estuvieron en el once inicial: Livakovic, Kovacic, Perisic y Modric. El portero y Kovacic eran entonces suplentes, pero los otros dos formaron parte de la columna vertebral de aquel equipo. Modric tiene ahora 41 años; Perisic, 37; Kovacic, 32; Livakovic, 31.

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La presencia de aquella generación era todavía mayor si se toma como referencia el Mundial de Catar. Diez integrantes de la selección que terminó tercera en 2022 participaron ante Inglaterra. Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Kovacic, Perisic y Modric fueron titulares; Sutalo, Pasalic, Vlasic y Jakic salieron desde el banquillo.

Pero no se fueron a pique solos los veteranos. Se hundió con ellos el relevo que debía sostener la antigua estructura. Inglaterra detectó pronto la fragilidad y no dejó de golpear: Kane abrió el marcador en el minuto 7, Bellingham hizo el segundo en el 20 y Gordon y Saka elevaron el resultado hasta el 0-4 antes del descanso. Kane y Saka repitieron en la segunda parte y Rogers cerró la goleada en el 86.

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Hasta este sábado, la peor derrota de Croacia fue el 6-0 que encajó ante España el 11 de septiembre de 2018 en Elche, también en la Liga de Naciones. Croacia aún saboreaba entonces el subcampeoanto mundial que había conquistado menos de dos meses antes y Luis Enrique acababa de hacerse cargo de la selección española. Saúl Ñíguez, Marco Asensio, Rodrigo Moreno, Sergio Ramos e Isco marcaron aquella noche, además de Lovre Kalinic en propia puerta.

Kovacic y Perisic ya estuvieron en el campo aquel día. Ocho años después, volvieron a formar parte de una derrota que trasladó el límite del 0-6 al 0-7. Entre ambas goleadas se encuentra casi toda la edad dorada del fútbol croata. Modric, sustituido en el minuto 56 con el marcador ya en 0-5, no buscó refugio en el pasado: "Llevo aquí veinte años y es la primera vez que siento vergüenza después de un partido", reconoció.

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El capitán lamentó que Croacia jugara sin agresividad, sin cohesión y casi sin disputar los balones divididos. Aseguró que el equipo pareció actuar con cuatro o cinco futbolistas menos y consideró "inadmisible" dilapidar de esa manera la reputación construida durante años. Aun así, pidió no señalar culpables y permanecer unidos.

El derrumbe del cuadro balcánico llega apenas tres meses después de la eliminación ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Aquel resultado puso fin a los nueve años de Zlatko Dalic y devolvió al banquillo a Slaven Bilic, seleccionador entre 2006 y 2012.

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Después de la goleada frente a Inglaterra, Bilic asumió la responsabilidad del desastre y admitió que, al descanso, habría firmado que el resultado se quedara en 0-4. Definió la caída de su equipo como un "apagón colectivo" y reclamó una reacción inmediata: "Esta derrota exige redención", afirmó antes de anunciar que Croacia deberá disputar frente a España "un partido de hombres".

La campeona del mundo visitará Split el martes, cuatro días después de que Inglaterra abriera la mayor herida de la historia croata y una semana después de haberla derrotado por 4-1 en Sevilla. Croacia ha recibido once goles en sus dos últimos encuentros.

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El seleccionador de España, Luis de la Fuente ya ha advertido a sus jugadores de que el 0-7 convierte al próximo rival en un equipo todavía más peligroso. "No es normal. Van a salir mucho más motivados y exigidos. Es una derrota muy dura", señaló el seleccionador español.

Croacia tendrá en Split una oportunidad de demostrar que aún queda algo del orgullo que la llevó a sobrevivir a todos los límites. En Rijeka, por primera vez, la generación de Modric no resistió hasta el final. El final pareció alcanzarla a ella. EFE

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