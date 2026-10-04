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Cancelados más de 380 vuelos en El Prat este fin de semana durante el temporal de lluvia

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrado un total de 385 vuelos cancelados entre este sábado y domingo, cuando gran parte de Cataluña se ha visto azotada por un temporal de lluvias torrenciales.

Según datos de Protección Civil facilitados a EFE, el sábado se cancelaron 220 vuelos, mientras que este domingo el número de operaciones anuladas ha sido de 165 unidades, incluidas salidas y llegadas.

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Aena generalmente no publica datos agregados del número de cancelaciones que se producen en un aeropuerto, como el caso de El Prat, en un episodio de climatología adversa como el vivido este fin de semana, ya que considera que corresponde a las compañías facilitar esta información.

Sin embargo, fuentes del gestor aeroportuario han explicado a EFE que este domingo se han producido aproximadamente unas 200 cancelaciones, ya que así se lo han hecho llegar diferentes aerolíneas, pero no dispone de cifras de las afectaciones del sábado.

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Aena ni vincula ni desvincula la causa de estas cancelaciones al temporal, que según datos de las estaciones meteorológicas cercanas al aeropuerto, este sábado, dejó precipitaciones acumuladas de 80,3 litros por metro cuadrado, casi el doble que las registradas durante el temporal del pasado martes.

Si bien Protección Civil no dispone de cifras sobre los vuelos retrasados, desde las 15:00 horas de este domingo hasta la medianoche ascienden a 51, contando solo las salidas, según figura en la lista que Aena publica en su página web, de manera que la cifra total del fin de semana se prevé que sea de centenares.

Además, según la web de seguimiento de vuelos 'Flightradar', el sábado se cancelaron hasta 247 vuelos, equivalente al 24 % de la operativa, mientras que se registraron retrasos en 510 vuelos, la mitad de todas las operaciones.

Las cifras de cancelaciones y retrasos de este domingo son menores que las de ayer, con 165 y 297 vuelos, respectivamente, pero se sitúan muy por encima de las habituales cuando hay temporales de lluvia.

De hecho, el número de vuelos cancelados el pasado martes, por otro temporal de lluvia, llegó a las 113 unidades, lo que supuso el 11 % de las 1.009 operaciones que había programadas, también según 'Flightradar'. EFE

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