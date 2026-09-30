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Aplazado el Betis-Ceuta y se buscará fecha para que se dispute en la ciudad autónoma

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Sevilla, 30 sep (EFE).- El Betis y el Ceuta han acordado aplazar el encuentro amistoso previsto para este jueves, 1 de octubre, en el estadio La Cartuja, en Sevilla, y ahora buscan una nueva fecha, con la posibilidad de que se dispute en la ciudad autónoma.

"Ambos clubes han tomado esta decisión con el objetivo de reforzar el carácter social y solidario con el que nació esta iniciativa. Por ello, estudiarán la celebración del encuentro en una nueva fecha y en unas condiciones que permitan acercarlo de forma más directa a la ciudadanía ceutí y potenciar su carácter benéfico", apunta un comunicado conjunto de ambos clubes emitido en la tarde de este miércoles.

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"Los fondos recaudados a través de la fila cero se destinarán, como estaba previsto, a Cáritas Ceuta. En cuanto a las entradas ya adquiridas, el Real Betis procederá en los próximos días a la devolución de su importe", añade el escrito.

"Ambas entidades lamentan las molestias ocasionadas, agradecen la comprensión de los aficionados y reiteran su voluntad de llevar a cabo un partido que se convierta en una auténtica jornada de convivencia, deporte y solidaridad entre las aficiones caballa y bética", subraya el comunicado.

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El pasado 11 septiembre el Betis anunció que recibiría al Ceuta en el estadio La Cartuja en un partido homenaje a la ciudad autónoma debido a la crisis migratoria que padece, cita que se fijó para el jueves 1 de octubre a partir de las 20:00 horas. EFE

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