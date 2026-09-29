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Sumar agradece a la movilización ciudadana y a Maricarmen la aprobación de los decretos

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Madrid, 29 sep (EFE).- Los ministros de Sumar han subrayado este martes que la aprobación de los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes ha sido posible "gracias a la movilización ciudadana, a Maricarmen y a las miles de personas en la calle".

En sus redes sociales, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que "hemos aprobado en el Consejo de Ministros el mayor avance en materia de vivienda de la última década. Ha sido gracias a la movilización ciudadana. A Maricarmen. A las miles de personas en la calle. Seguimos".

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Por su parte, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha destacado que es el momento de intervenir el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y "fondos buitre".

"Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible. Lo que hace un mes era inimaginable, hoy lo hemos conseguido. Aprobamos en el Consejo de Ministros todas las medidas del Decreto Maricarmen que dará alivio a más de 5 millones de personas", ha apuntado.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha añadido en sus redes: "Lo ha logrado la movilización social. El viernes le toca al Congreso".

El Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha aprobado finalmente este martes en la reunión del Consejo de Ministros dos reales decretos ley de vivienda "para defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".

Las medidas aprobadas incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, prohibir a los 'fondos buitre' comprar viviendas hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto, entre otras cuestiones.

Los decretos irán este viernes al Congreso de los Diputados para su convalidación en un pleno extraordinario "debido a la importancia de estas medidas", según indican fuentes del Ejecutivo.

Todo ello mientras sigue por cuarto día consecutivo la acampada en La Puerta del Sol de Madrid, que comenzó este sábado tras la manifestación en apoyo de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda la semana pasada tras vivir en ella 70 años con un contrato de renta antigua. EFE

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