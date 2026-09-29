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Sindicato Inquilinas rechaza "trocear" el decreto: "Cuanto más dividan, más nos enfadarán"

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Sindicato de Inquilinas ha rechazado el "troceo" en dos decretos con las medidas en materia de vivienda que ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, un texto en el que "tendrán los ojos puestos", y ha avisado de que "cuanto más dividan, más nos enfadarán".

Las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río han reiterado que "todos los ojos están puestos en el texto" para que no se cuele nada por las grietas en las que "siempre nos han colado las estafas de los rentistas", según ha asegurado en declaraciones a los medios desde la acampada en la Puerta del Sol.

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La advertencia del Sindicato de Inquilinas llega después de que el Consejo de Ministros haya aprobado dos decretos ley, uno de ellos contiene "solo" la medida de la renovación automática de los contratos de alquiler que lleva desde el viernes exigiendo la Confederación de Sindicatos de Inquilinas -y por extensión Sumar-.

El otro decreto sobre vivienda incluye el resto de medidas acordadas con los grupos, también la regulación del alquiler de habitaciones, que hasta hace unas horas había quedado fuera del texto. EFE

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