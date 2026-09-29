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Pulp y Dolly Parton se suman a un festival In-Edit que homenajeará al himno 'Flying free'

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, In-Edit, que regresará del 29 de octubre al 8 de noviembre, ha sumado a su programación dos producciones dedicadas a Pulp y a la recientemente fallecida Dolly Parton, así como un homenaje al himno de la cultura mákina "Flying Free".

'Pulp: What Do You Do For an Encore?', un recorrido por la trayectoria de la banda británica que combina su reciente retorno a los escenarios con material de archivo y la narración del propio Jarvis Cocker, es uno de los títulos destacados por los organizadores del festival, que dan por cerrada la parrilla, aunque no descartan "alguna sorpresa más".

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El festival ha querido incluir igualmente a última hora un guiño a la memoria de Dolly Parton a través del documental 'For the Love of Dolly', un retrato sobre los seguidores más apasionados de la reina de la música country.

Otras novedades destacadas del cartel son el delirante filme '40 Years of Fuckin' Up: A Film by NOFX', que relata la singular y calamitosa trayectoria del grupo punk californiano NOFX y 'The Magic City: Birmingham According to Sun Ra', que viaja a los años de juventud del legendario músico de jazz Sun Ra para explorar su vínculo con Birmingham (Alabama) y explorar la identidad, el racismo y cultura afroamericana.

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El audiovisual catalán y la música de baile tendrán un espacio propio con 'Flying Free: Història d’un himne', documental que analiza la repercusión generacional del tema, la discoteca Pont Aeri y el auge de la música electrónica de los años noventa.

Al estreno acudirán tanto su director, Jordi Papasey, como algunos de sus participantes, de DJ Skudero a Xavi Metralla o Marian Dacal.

Se suma a otros trabajos ya anunciados de kilómetro cero como 'Seize moments de ma vie', de Albert Serra, sobre la actriz y cantante alemana Ingrid Caven, o el corto de Carla Simón 'Flamenco', su debut en el cine musical, protagonizado por la bailaora y coreógrafa Rocío Molina.

Este In-Edit comenzará el 29 de octubre con 'Broken English', cinta dirigida por Iain Forsyth y Jane Pollard que rinde homenaje a Marianne Faithfull con apariciones de Tilda Swinton y Nick Cave.

Por último, en la clausura del 7 de noviembre se proyectará 'The Best Summer', documental de Tamra Davis sobre la escena de rock alternativo noventero de Beastie Boys, Sonic Youth o Bikini Kill. EFE

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