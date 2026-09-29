Plan International alerta del retroceso en los derechos de niñas y mujeres

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- Plan International alerta que más de mil millones de niñas y mujeres viven en países donde la igualdad de género se ha estancado o ha retrocedido en 15 años y advierte de que al ritmo actual en el que se aplican los avances en ese ámbito harán falta 171 años para alcanzarla.

En un acto celebrado en el Congreso de los Diputados coincidiendo con el 15 aniversario del Día Internacional de la Niña, la organización no gubernamental Plan International en España ha presentado un balance de ese periodo que muestra "avances reales pero desiguales, lentos y frágiles, en un contexto global que ha empezado a girar en sentido contrario".

PUBLICIDAD

Entre los avances destacan la mortalidad infantil de niñas menores de 5 años que se ha reducido de 3,5 millones en 2011 a 1,25 millones en 2025, 41 millones han ganado acceso a productos básicos de higiene y el matrimonio infantil ha pasado de afectar a una de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años a una de cada cinco.

Además, la tasa de partos entre adolescentes de 15 a 19 años se ha reducido de 47,2 por cada mil en 2015 a 40,7 en 2025.

PUBLICIDAD

Respecto a lo que queda por hacer subraya que aún hay 133 millones de niñas fuera de la escuela, 13 millones de mujeres jóvenes en situación de desempleo, una de cada ocho mujeres ha sufrido una violación o agresión sexual antes de cumplir los 18 años, y 230 millones han sufrido mutilación genital femenina.

La organización subraya además el efecto de los conflictos sobre la infancia con un 40 % de incremento de la violencia contra los niños entre 2024 y 2025, en los que el 90 % de las víctimas en esos contextos son mujeres y niñas.

PUBLICIDAD

Plan International ha lanzado una campaña que muestra que, aún hoy, cada niña nace teniendo que soportar y luchar contra una larga lista de términos y condiciones solo por el hecho de ser mujer.

"Hace 15 años, las niñas nacían en un mundo lleno de desafíos, pero con esperanza en el progreso. Hoy, un mundo más desigual y violento amenaza con revertir décadas de avances", ha aseverado la directora general de Plan International en España, Virginia Saiz, en el acto. "Cada vez más lejos, cada vez más letra pequeña", ha lamentado.

PUBLICIDAD

En el Parlamento, Isa de 15 años ha recordado que "los términos y condiciones se pueden cambiar", y ha explicado que "la lista de obstáculos para lograr esa igualdad es todavía grande": "Una letra pequeña nos impide avanzar como querríamos".

Otra joven, Valentina ha subrayado que la violencia sexual se produce sobre todo durante la adolescencia lo que incide en que muchas niñas renuncien a utilizar espacios públicos o si los ocupan, lo hacen con miedo.

PUBLICIDAD

"La igualdad de género no se alcanzado en ningún país del mundo y existe el riesgo de retroceder cuando deberíamos estar acelerando esfuerzos", ha lamentado la presidente del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. EFE