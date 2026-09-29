Las Cortes Valencianas condenan el último crimen machista tras dos pancartas diferentes

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València, 29 sep (EFE).- Les Corts Valencianes han guardado este martes al mediodía unos minutos de silencio en señal de condena por el último asesinato machista en la Comunitat Valenciana, el de una mujer de 33 años en Benidorm (Alicante), y lo han hecho de nuevo con dos pancartas distintas, como ocurre desde septiembre de 2023.

Ante la fachada principal del Palau de Les Corts, diputados del PP y Vox, entre ellos la presidenta del Parlamento valenciano, Llanos Massó (Vox), el síndic de Vox, José María Llanos, y el síndic del PP, Nando Pastor, se han colocado tras una pancarta con la frase 'No a la violencia contra las mujeres'.

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A su lado, parlamentarios socialistas, como su síndic, José Muñoz, y de Compromís, como su síndic, Joan Baldoví, han guardado silencio tras otra pancarta con el lema 'Les Corts contra la violencia machista'. EFE