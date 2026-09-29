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La ciencia y la filología analizan la lectura "como actitud" en 'Un regalo de los dioses'

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Madrid, 29 sep (EFE).- La neurocientífica Nazareth Castellanos (Madrid, 1977) y el filólogo Antonio Basanta (Madrid, 1953) han presentado este martes su ensayo 'Un regalo de los dioses' (Ediciones Siruela), un libro donde, a través de conversaciones, ambos discuten sobre el poder de la lectura "como actitud ante la vida".

"El ser humano tiene la capacidad de leer, antes incluso de la invención del lenguaje, la escritura y de los alfabetos", describe Basanta, al tiempo que afirma que "el lenguaje narrativo es cuando la lectura alcanza su máximo esplendor".

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La idea de este libro surgió de la ilusión de Ofelia Grande, directora de Ediciones Siruela, tras escuchar a Castellanos en una presentación y pensar en "la estupenda pareja" que haría con Basanta. Como describe en rueda de prensa, este libro "es la materialización de un sueño".

A través de un gran diálogo, Castellanos y Basanta construyen 120 páginas en las que, sin haber seguido modelo ni estructura y a través de lo que definen como "biosofía", buscan llegar a un destino: defender la lectura como algo más que el proceso de leer.

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"Queríamos mostrar la lectura como una oda a esa capacidad del ser humano para aprender, para superarse, para seleccionar entre los muchos posibles sentidos que puedan tomar las cosas", explica Castellanos.

"La lectura siempre es un ejercicio activo de creatividad, de asimilación, porque incorporas lo que estás leyendo no solo a tus capacidades culturales, sino a tu vida, que es lo formidable", añade Basanta.

El filólogo afirma que, durante la escritura del ensayo, Castellanos y él apenas conversaban entre ellos, sino que se enviaban lo que habían escrito y el otro contestaba continuando esa idea a modo ensayístico, construyendo el libro como un "diálogo socrático".

El libro llega en un momento convulso con respecto a la lectura, la comprensión lectora y la educación en España. A principios de este mes, el informe PISA revelaba que solo el 2 % de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos.

Con este dato se confirma un decrecimiento de 45 puntos en los últimos diez años del nivel de comprensión lectora del país, cayendo hasta los 451 puntos, el dato histórico más bajo desde que se tienen registros.

Para Castellanos, la comprensión lectora no solo se ve mermada por la falta de atención que tienen los jóvenes, sino también por "la falta de motivación".

"La educación es el pilar del conocimiento de una sociedad. Si ese axioma lo compartimos todos, a educar tienen que ir los mejores de los mejores, porque la profesión docente no solo requiere una actitud, sino también ser un comunicador, saber que tienes un público delante al que tienes que captar para llevarle a la curiosidad y al aprendizaje", añade Basanta al respecto.

La era de lo digital y la inteligencia artificial se posicionan como grandes retos a llevar en el panorama educativo y en el aprendizaje, pero para Castellanos, estos elementos no tienen porque ser "negativos".

"La inteligencia artificial es un juguete nuevo que está en nuestras manos y tiene mucho potencial que está por definir, pero mi sensación es que ya hemos instaurado que es destructiva, cuando yo creo que es una oportunidad increíble para dejar al ser humano un espacio y un tiempo que le permite cultivarse a otro nivel", sostiene la neurocientífica.

Para ella si este libro hubiera estado escrito en lugar de por ella, por una inteligencia artificial en conversación con Basanta "no sería peor", sino tal vez incluso "mejor": "En mi curiosidad, yo lo que quiero es aprender. Me da igual que me lo digas tú o me lo diga el ordenador", afirma.

Sin embargo, Basanta no está del todo de acuerdo: “La intuición se educa. Es la capacidad de reaccionar de una manera muy rápida, juntar muchas cosas, pasado, presente, futuro. Velocidad punta de la inteligencia. Y a eso la inteligencia artificial no ha llegado”.

Para él, estos últimos datos del informe PISA constituyen una advertencia, pero, al mismo tiempo, una "oportunidad": "merece la pena analizar esta circunstancia con mucha profundidad y tratar de llegar a conclusiones que la corrijan para entender la oportunidad que ofrece", concluye. EFE

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