Foment propone recuperar el despido por baja médica para frenar el aumento de absentismo

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Barcelona, 29 sep (EFE).- La patronal catalana Foment del Treball ha propuesto este martes recuperar la causa de despido objetivo por baja médica en el Estatuto de los Trabajadores y eliminar los complementos por incapacidad temporal, entre otras medidas, para hacer frente a lo que considera el "coste inasumible del absentismo laboral".

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en que el aumento de bajas por contingencias comunes está lastrando la competitividad de las empresas en la presentación del 'Libro Blanco sobre el Absentismo Laboral', una de las promesas de campaña electoral para su nuevo mandato, que revalidó en mayo de este año.

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El objetivo de Foment es "recuperar los datos de 2019", que cifra en 5,97 millones de bajas por contingencia común, en comparación con las 9,11 de 2025, un 53 más %.

Además, la patronal señala que el coste para las empresas y la Seguridad Social se ha duplicado en seis años, de 16.647 a 33.280 millones de euros, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) recogidos en el Libro Blanco.

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Foment ha pedido recuperar el despido objetivo por absentismo, excluyendo la discapacidad, y simplificarlo para aplicarlo cuando el trabajador se ausente de forma repetida o tenga una baja muy larga, sea cual sea la causa.

Ese despido, que permitía extinguir el contrato por faltas intermitentes aun justificadas, lo facilitó la reforma laboral del PP de 2012 al eliminar el requisito de absentismo en la plantilla, y el Gobierno de Pedro Sánchez lo derogó en 2020.

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"No queremos la misma ley de 2012, pero sí algo parecido", ha señalado Jordi García Viña, catedrático de Derecho del Trabajo de la UB y miembro del grupo redactor del documento.

Foment también ha sugerido que las empresas dejen de asumir la prestación de los días 4 a 15 y que estas sean de pago directo por las gestoras o mutuas con financiación de la Administración, mientras que se elimine la obligación de cotizar durante la baja y el pago delegado.

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"Hay que dotar de más protagonismo a las mutuas para que asuman la asistencia sanitaria y la rehabilitación de los procesos por contingencia común. Disponen de profesionales, instalaciones y experiencia para agilizar diagnósticos, tratamientos y recuperaciones", ha añadido Sánchez Llibre.

Por otra parte, la patronal ha propuesto revisar a fondo en la negociación colectiva los complementos de la prestación por incapacidad temporal y eliminarlos en las bajas por contingencias comunes, un "cambio de modelo" para reducir costes y desincentivos a volver al trabajo.

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Estos complementos, que las empresas pagan sobre la prestación pública (el 60 % de la base reguladora entre los días 4 y 20), figuraban en 2024 en los convenios que cubren al 73,27 % de los trabajadores con convenio, según el Libro Blanco.

El documento va más allá y plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir estas cláusulas y declarar nulas las que ya recogen los convenios. EFE

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