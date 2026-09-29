El SanSan anuncia a Iván Ferreiro, Lori Meyers, La Pegatina y Sexy Zebras para 2027

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Castelló, 29 sep (EFE).- El festival SanSan de Benicàssim (Castellón) ha desvelado este martes los primeros nombres para el cartel de su edición de 2027, con nombres como Iván Ferreiro, Lori Meyers, La Pegatina, Alcalá Norte, Sexy Zebras, Shinova o Él mató a un policía motorizado.

La cita, que tendrá lugar el 25, 26 y 27 de marzo de 2027 en el recinto de conciertos de Benicàssim, contará también con nombres como Bestia Bebé, Cala Vento, El Zar, Los Punsetes, Niña Polaca, Parquesvr, Rufus T. Firefly, Sidonie, Sobrezero, Triángulo de amor bizarro o Vera Fauna.

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En este anuncio, que ha incluido 50 nombres, se ha dado a conocer también la presencia en el cartel de Aiko el grupo, Begut, El diablo de Shangai, El nido, Fatal, La 126, Linze, Los estanques, Mala gestión, Merina Gris, Ona Mafalda, Oslo Ovnies, Paco Pecado, Perfecto Miserable, Pipiolas, Rata, Shego, Tenda, Toldos verdes, Vangoura o el ganador el concurso Groc Talent.

Las entradas salen a la venta a partir de mañana, según ha comunicado la organización a través de sus redes sociales. EFE