El PSOE responde a Feijóo que el viernes "tiene turno" en el Congreso y pide que lo use para apoyar los RD de Vivienda

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha respondido hoy a la petición de Alberto Núñez Feijóo de que le dejen "turno" para solucionar el problema de la vivienda, que el próximo viernes lo tiene para que apoye en el Congreso los dos Reales Decretos de Vivienda que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado en una apunte en la red 'X' y en una nota que ha enviado el PSOE. "Feijóo dice que quiere su 'turno' para solucionar el problema de la vivienda. Pues este viernes tiene una oportunidad", ha exclamado al tiempo que ha recordado que el Gobierno "ha dado hoy un paso importante" al aprobar dos reales decretos en materia de vivienda.

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"Menos pedir turno y más aprovecharlo: puede votar a favor de las medidas para proteger a quienes viven de alquiler", ha recalcado la dirigente socialista, quien ha aprovechado para acusar al PP de que su modelo de vivienda donde gobierna se parece más al "ático de Ayuso, las VPO de Alicante o la inacción de Almeida. Sin contar que el propio Feijóo sigue sin aclarar las condiciones de su vivienda en El Viso.

Dicho esto, ha recordado que en España hay una "emergencia habitacional y un clamor social que exige respuestas" y mientras el Gobierno "pone medidas encima de la mesa", el PP "vuelve a instalarse en el no". "La pregunta empieza a ser para qué sirven Feijóo y el PP", ha espetado.

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Torró ha recordado que el Gobierno ha aprobado hoy dos reales decretos ley para "proteger a la ciudadanía", destacando que estos incluyen la "protección frente a los desahucios hasta 2030, regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, prohibición de la compra por fondos buitre hasta 2028 y prórroga de dos años de los contratos que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028".

El Ejecutivo también ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto y ha solicitado un pleno extraordinario en el Parlamento este mismo viernes "por la importancia y urgencia de estas medidas" con el fin de realizar la convalidación inmediata. "Feijóo pedía turno. Ya lo tiene. Ahora veremos para qué lo utiliza", ha concluido Torró.

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