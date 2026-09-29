Espana agencias

El PSOE responde a Feijóo que el viernes "tiene turno" en el Congreso y pide que lo use para apoyar los RD de Vivienda

Imagen QTV257PAXFBQ7JW35FBGLW6VDE
Guardar

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha respondido hoy a la petición de Alberto Núñez Feijóo de que le dejen "turno" para solucionar el problema de la vivienda, que el próximo viernes lo tiene para que apoye en el Congreso los dos Reales Decretos de Vivienda que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado en una apunte en la red 'X' y en una nota que ha enviado el PSOE. "Feijóo dice que quiere su 'turno' para solucionar el problema de la vivienda. Pues este viernes tiene una oportunidad", ha exclamado al tiempo que ha recordado que el Gobierno "ha dado hoy un paso importante" al aprobar dos reales decretos en materia de vivienda.

PUBLICIDAD

"Menos pedir turno y más aprovecharlo: puede votar a favor de las medidas para proteger a quienes viven de alquiler", ha recalcado la dirigente socialista, quien ha aprovechado para acusar al PP de que su modelo de vivienda donde gobierna se parece más al "ático de Ayuso, las VPO de Alicante o la inacción de Almeida. Sin contar que el propio Feijóo sigue sin aclarar las condiciones de su vivienda en El Viso.

Dicho esto, ha recordado que en España hay una "emergencia habitacional y un clamor social que exige respuestas" y mientras el Gobierno "pone medidas encima de la mesa", el PP "vuelve a instalarse en el no". "La pregunta empieza a ser para qué sirven Feijóo y el PP", ha espetado.

PUBLICIDAD

Torró ha recordado que el Gobierno ha aprobado hoy dos reales decretos ley para "proteger a la ciudadanía", destacando que estos incluyen la "protección frente a los desahucios hasta 2030, regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, prohibición de la compra por fondos buitre hasta 2028 y prórroga de dos años de los contratos que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028".

El Ejecutivo también ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto y ha solicitado un pleno extraordinario en el Parlamento este mismo viernes "por la importancia y urgencia de estas medidas" con el fin de realizar la convalidación inmediata. "Feijóo pedía turno. Ya lo tiene. Ahora veremos para qué lo utiliza", ha concluido Torró.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio revela que desahogarse no reduce la ira, pero hay otra forma de liberarla: “Es mejor participar en actividades que disminuyan la excitación”

La relajación es decisiva para reducir el enfado y una forma eficaz de conseguirla es a través del ejercicio calmado y consciente

Un estudio revela que desahogarse no reduce la ira, pero hay otra forma de liberarla: “Es mejor participar en actividades que disminuyan la excitación”

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

Ester Muñoz, portavoz, cree que Pedro Sánchez no tiene una mayoría para sacar adelante estas medidas

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

Receta de ‘Crinkle Cookies’ o galletas craqueladas de chocolate, un postre fácil y muy llamativo

Estas galletas agrietadas se envuelven en azúcar glas para formar un exterior blanco que esconde un interior jugoso y de un intenso sabor a chocolate

Receta de ‘Crinkle Cookies’ o galletas craqueladas de chocolate, un postre fácil y muy llamativo

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Acampada en Sol: el Sindicato de Inquilinas asegura que la lucha por la vivienda continúa y que aún deben leer “la letra pequeña” de los decretos que ha aprobado el Gobierno

Su portavoz, Valeria Racu, ya advertía en la mañana del martes que lo “encendido” en Sol “no va a parar” aunque Maricarmen vaya a “poder volver a su casa”

Acampada en Sol: el Sindicato de Inquilinas asegura que la lucha por la vivienda continúa y que aún deben leer “la letra pequeña” de los decretos que ha aprobado el Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

PSOE y Sumar aprueban dos decretos que prohíben los desahucios hasta 2030, vetan las compras de fondos buitre y permitirán la renovación automática de alquileres

El Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar el gas pimienta

ECONOMÍA

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

El Gobierno mantendrá los descuentos a los carburantes hasta diciembre y fijará un tope del 15% para la tarifa del gas

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

DEPORTES

Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”

Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas