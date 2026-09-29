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El 45 % de las personas mayores ve difícil acceder a recursos de atención psicológica

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Madrid, 29 sep (EFE).- El 45 % de las personas mayores considera que es difícil o muy difícil acceder a recursos de atención psicológica, una percepción que es más elevada entre el grupo de 60 a 65 años y que se reduce en edades más avanzadas, según muestra un estudio del Observatorio Social de la Fundación 'la Caixa'.

El informe, realizado por los investigadores Miriam Marco, de la Universitat de València, y Francisco Sánchez-Sáez, de la Universitat Politècnica de València, analiza la percepción de 1.411 personas de entre 60 a 75 años sobre el acceso a distintos recursos de salud mental, como la atención psicológica y psiquiátrica, las líneas telefónicas de ayuda y las asociaciones de apoyo.

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Constata que hombres y mujeres perciben de forma similar las dificultades para acceder a los recursos de salud mental, pero con diferencias significativas respecto a la edad: el 52 % de las personas de entre 60 y 64 años considera difícil llegar a recursos de salud mental frente al 42 % de quienes tienen entre 65 y 69 años y al 38,7 % del grupo de 70 a 75 años.

Según la investigadora Miriam Marco es relevante que esa percepción sea más elevada en la franja más joven y disminuya progresivamente en los grupos de mayor edad.

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"Una posible explicación sería que las personas más jóvenes dentro de este grupo tienen una mayor expectativa de acceso a estos recursos o son más conscientes de las barreras existentes, mientras que las generaciones de mayor edad pueden tener una percepción diferente de sus necesidades de atención o estar menos familiarizadas con este tipo de recursos", argumenta.

El estudio pone de manifiesto el desconocimiento que tienen sobre los recursos disponibles en materia de salud mental. Así, el 76,1 % afirma no conocer ningún número de teléfono de ayuda.

Entre los que sí reconocen alguno, el más citado es el 112 (el 8,7 % del total de los participantes), seguido de los números de teléfono de hospitales o centros de salud (el 5,2 %) y el 061 (el 2,3 %).

Solo el 0,4 % identificó el 024, la línea nacional de atención a la conducta suicida. "Conocer que existe y saber cómo acceder a él es un primer paso para que pueda ser utilizado cuando una persona lo necesite", añade.

El estudio muestra que las mujeres presentan, en su conjunto, una mayor predisposición a buscar ayuda y una menor preocupación por el estigma asociado a acudir a los servicios de salud mental. También ellas son las que perciben una peor calidad de vida y de salud en comparación con los hombres.

Los resultados sugieren que el ser mujer, tener mayor nivel educativo, percibir menor soledad social y tener experiencia a la hora de recibir tratamiento psicológico son factores asociados a actitudes más favorables ante la búsqueda de ayuda en materia de salud mental, destaca el análisis.

 La investigación también revela que la pandemia ejerció un impacto moderado en el bienestar emocional, especialmente entre las mujeres.

"Reforzar la educación y mejorar la comunicación sobre los recursos disponibles es esencial para promover un acceso equitativo y fomentar conductas de búsqueda de ayuda", concluye la investigadora de la Universitat de València. EFE

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