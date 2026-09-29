Detenido un hostelero por explotar a extranjeros con jornadas laborales de 16 horas al día

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Granada, 29 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un empresario del sector de la restauración con una treintena de arrestos previos acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a extranjeros a los que obligaba a trabajar jornadas de hasta 16 horas seguidas por sueldos bajísimos.

Según ha informado este cuerpo armado, el detenido es un hombre de 42 años y con una treintena de detenciones previas acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

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El acusado empleó a cuatro ciudadanos extranjeros en situación irregular y los obligó a trabajar sin contrato y soportando jornadas laborales de hasta 16 horas seguidas por un sueldo muy por debajo de los habituales del sector.

Incluso acumuló con cada uno de ellos una deuda de entre 700 y 900 euros.

La investigación policial tuvo su origen en una denuncia presentada por una de las víctimas el pasado agosto, una mujer que informó de que había trabajado como camarera, cocinera y limpiadora en un restaurante de un club deportivo de la ciudad durante algo más de dos meses.

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El ahora detenido, que sabía que ella estaba en situación irregular en el país, le ofreció la posibilidad de hacerle un contrato para que pudiera regularizarse y conseguir una autorización de residencia y trabajo pero nunca lo hizo.

La denunciante añadió que además le debía 700 euros en concepto de atrasos de su salario y comunicó a los agentes que había otras personas extranjeras que trabajaban en esas mismas condiciones.

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Los agentes comprobaron que otras dos mujeres y un hombre, todos extranjeros y en situación irregular, habían trabajado en el mismo establecimiento sin contrato laboral.

Todos eran sometidos a jornadas laborales de hasta 16 horas de trabajo, de lunes a domingo, por un sueldo muy por debajo de los habituales en el sector de la hostelería, y a todos les debía parte del sueldo. EFE

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