Maricarmen acepta definitivamente el acuerdo y podrá volver a su casa cuando reciba el alta en el hospital

Maricarmen en su casa antes del desahucio del miércoles 23 de septiembre (Europa Press)

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Maricarmen, la mujer de 87 años por la que se han movilizado cientos de jóvenes en la última semana, ha aceptado definitivamente el acuerdo que negoció ayer su abogada, Beatriz Duro, con representantes de Urbagestión en una oficina de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. A la reunión, que duró más de cuatro horas, acudieron representantes del Ayuntamiento, el primo de Maricarmen, Vicente, y una representante jurista del Sindicato de Inquilinas.

Aunque la mujer se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, podemos saber con certeza que podrá volver a su casa cuando reciba el alta. Por el momento, se sabe que hoy se quedará en el centro médico. Por lo que se suman siete días desde que entró por las puertas del hospital y que se produjo el lanzamiento en su piso cerca del Parque del Retiro, el pasado miércoles 23 de septiembre.

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Maricarmen prepara una bolsa con sus cosas, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (Fernando Sánchez - Europa Press)

Maricarmen está contenta con el acuerdo

Todavía no se ha firmado el contrato, ya que, según han declarado las partes, queda alguna documentación pendiente. Pero recordemos que Ana de Miguel, consejera delegada de EMVS Madrid -la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo-, explicó ayer que “el acuerdo permitirá a Maricarmen regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos”.

De este modo podemos determinar que, si la pensión de Maricarmen ronda los 1.450 euros mensuales, no debería pagar más de 435 euros. No obstante, todavía no se conoce la cifra exacta que quedará constatada en el contrato. Aun así, la consejera agradeció a la empresa propietaria del inmueble, ya que habían aceptado un precio “muy por debajo del precio de mercado”.

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De hecho, su abogada remarcó también que la mujer pagará un alquiler similar al que pagaba antes del desahucio. El acuerdo, además, tendrá un vigor de 8 años. En el marco general, se ha llevado a cabo un pacto basado en la LAU, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Por lo que, al salir de la reunión, en la rueda de prensa, su representante legal aseguró que “es el esperado y el que queríamos”.

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Cómo comenzó la movilización por Maricarmen

Maricarmen, titular de un contrato de renta antigua, fue desalojada pese a que pagaba de forma regular los 450 euros mensuales de alquiler. Después de que Urbagestión comprara el inmueble, la empresa le ofreció comprar la vivienda por 250.000 euros o abonar una renta de 1.650 euros mensuales. La segunda alternativa resultaba inviable para ella, ya que percibe una pensión de 1.450 euros.

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El fondo rechazó negociar un alquiler social y también descartó la propuesta de una persona dispuesta a asumir el pago de la renta de Maricarmen. Además, no le otorgó unos días adicionales para retirar sus pertenencias, tras el lanzamiento del miércoles. La reunión se convocó después de que el Ayuntamiento descartara incorporar una solución para Maricarmen en el plan Reviva. El consistorio argumentó que podría incurrir en una posible “prevaricación” y señaló que el inmueble no cumplía la condición de estar libre de hipoteca.