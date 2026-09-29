Detenido en Francia un fugitivo buscado por atropellar a una estudiante en Madrid en 2021

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Madrid, 29 sep (EFE).- Las autoridades francesas han detenido a un fugitivo buscado por el atropello de una estudiante de medicina en el distrito madrileño de Moncloa en el año 2021 y que acabó falleciendo como consecuencia de las heridas.

El arresto tuvo lugar este lunes en la localidad de Iles, y al fugitivo, que vivía bajo una identidad falsa, se le ha localizado tras cotejar el ADN hallado en el vehículo implicado en el atropello, según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

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Los hechos tuvieron lugar en 2021 cuando la joven fue atropellada, tras descender de un vehículo VTC, por un coche que circulaba a gran velocidad y que se acabó dando a la fuga.

La investigación del accidente, llevada a cabo por la Policía Municipal de Madrid, permitió encontrar ADN en el vehículo implicado, un material genético que después se cotejó a través de Policía Científica, dando una coincidencia en Francia de un ciudadano de edad similar pero con otra identidad.

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Ante las sospechas de que podría ser el fugitivo, su identidad se cotejó a través de las huellas dactilares, dando positivo, tras lo que se judicializó la investigación en Francia.

Las autoridades detuvieron este lunes al fugitivo en la localidad de Iles, sobre el que pesaba una reclamación por un delito de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones. EFE

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