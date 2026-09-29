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Baleares reclama en el Senado una respuesta específica del Estado ante una presión migratoria "sin precedentes"

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El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern balear, Manuel Pavón, ha exigido este martes una respuesta específica del Estado ante la presión migratoria "sin precedentes" que sufre Baleares.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado, donde ha advertido que la presión migratoria está tensionando el sistema de protección de menores en la comunidad.

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Según ha señalado, los consells insulares tutelan actualmente a más de 900 menores extranjeros no acompañados, frente a una red ordinaria de unas 80 plazas. En Formentera, con unos 12.000 habitantes, han llegado este año más de 3.000 personas en patera, prácticamente la mitad del total de llegadas a Baleares, de los cuales casi 250 son menores.

El director general ha criticado que el Estado ha destinado ocho millones de euros a la atención de estos menores, mientras que los consells insulares calculan que tendrán que asumir un gasto de entre 36 y 38 millones de euros.

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En este contexto, ha recordado la "contradicción" entre lo trasladado al Govern en abril y las decisiones adoptadas posteriormente por el Estado.

Además, ha recordado que después de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconociera que no tenía sentido seguir enviando más menores a Baleares ante la presión del sistema, el Gobierno central elevó en junio la capacidad ordinaria de las Islas de 406 a 434 plazas y han continuado las propuestas de traslado.

El Govern ha recurrido ante los tribunales los dos reales decretos que regulan esta capacidad ordinaria y las siete propuestas de traslado procedentes de Melilla y Canarias.

"No estamos en contra de la solidaridad. Reclamamos que la solidaridad tenga en cuenta la capacidad real de cada territorio", ha destacado Pavón. Asimismo, ha advertido de que las llegadas se producen en "oleadas" y, así, ha señalado que solo los días 15 y 16 de septiembre llegaron 316 personas en 16 embarcaciones, mientras que entre el 21 y el 25 de septiembre han llegado 541 personas.

Hasta el 15 de septiembre, las Islas registraron 5.627 llegadas en 303 embarcaciones, un 2,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Además, por primera vez, este mes de septiembre, las llegadas a Baleares han superado a las de Canarias. Además, las llegadas de esta última semana al archipiélago balear hacen que la cifra total de llegadas ya supere las 6.100. En poco más de un año y medio, casi 13.500 personas han llegado a las costas baleares.

FALTA DE RECURSOS

Pavón ha hecho hincapié en que las medidas de emergencia "no pueden convertirse" en la respuesta estructural a una situación que se repite de modo recurrente y ha cuestionado que la instalación puntual de carpas ante las llegadas masivas pueda resolver una realidad que exige planificación, recursos y una estrategia específica para la ruta Argelia-Baleares.

El director general ha reivindicado, además, el apoyo que las instituciones de las Islas ofrecen a los servicios del Estado y ha recordado el déficit estructural de entre 800 y 1.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que, según sus representantes profesionales, sufre Baleares.

"La política del Gobierno central se basa en exigir responsabilidades y solidaridad a los demás mientras abandona a los territorios que están en primera línea", ha sostenido Pavón, quien ha reclamado que quien tenga las competencias asuma también las responsabilidades y los recursos necesarios.

En esta línea, ha defendido que Baleares se sitúa dentro del marco europeo y las políticas comunes de inmigración y ha reclamado al Gobierno central que asuma sus responsabilidades y aplique plenamente el pacto europeo de migración y asilo.

También ha exigido una estrategia específica para la ruta Argelia-Baleares, una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, la lucha contra las mafias y una protección efectiva de las fronteras exteriores.

LEALTAD INSTITUCIONAL Y CORRESPONSABILIDAD

Pavón ha reclamado "lealtad institucional, coordinación y transparencia en la información entre las distintas administraciones".

Así, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en el Congreso de los Diputados la existencia de un informe que alertaba del riesgo de llegadas marítimas a la Península y Baleares, una información que el Govern ha pedido formalmente y sobre la que aún no ha tenido respuesta.

"Si existen informes que afectan directamente a Baleares, el Govern debe tener acceso a esta información y conocer qué medidas se han adoptado", ha subrayado.

El director general ha defendido que la respuesta a la presión migratoria requiere corresponsabilidad entre todas las administraciones y una coordinación efectiva, especialmente cuando se trata de información que puede afectar a la planificación de los recursos, la protección de los menores, la seguridad y la capacidad de respuesta de las instituciones del archipiélago.

LA PRESIÓN MIGRATORIA, A BRUSELAS

Cabe recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, volverá a Bruselas el próximo mes de octubre para denunciar ante las instituciones europeas la presión migratoria que soporta Baleares y pedir más apoyo y recursos para hacerle frente.

En esta nueva ronda de contactos, Prohens defenderá de nuevo una mayor implicación de la UE ante una ruta migratoria que afecta especialmente a las Islas.

Pavón ha recordado que, según el último informe de Frontex, la ruta del Mediterráneo occidental ha crecido un 46 por ciento entre enero y mayo, mientras que la ruta hacia Canarias se ha reducido un 71 por ciento en un contexto en el que la cooperación con los países de origen y tránsito ha demostrado ser una herramienta esencial para combatir las salidas irregulares y las redes de tráfico de personas.

El director general ha señalado que Baleares "no pide privilegios, sino corresponsabilidad, lealtad institucional y recursos proporcionales a la presión que soportan".

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EuropaPress

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