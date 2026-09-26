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‘Dune’ amplía su universo con un juego de aventuras, supervivencia y una historia original

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Eugenio Ponz Pelufo

Madrid, 26 sep (EFE).- El impacto de ‘Dune’, la obra magna de Frank Herbert de 1965, se extiende a través de la literatura, el cine y los videojuegos, convirtiendo su universo de arena y sangre en uno de los más trascendentales de la ciencia ficción y la cultura moderna. Ahora llega ‘Dune Awakening’, un videojuego que expande su mundo con una aventura de supervivencia, tintes de rol y mucha acción.

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El juego (multiplataforma) es una aventura de supervivencia en mundo abierto, con muchos elementos de rol, acción en tercera persona y una historia y una línea temporal completamente alternativa.

De este modo, propone una narrativa en la que el protagonista, Paul Atreides (Timothée Chalamet en las películas de Denis Villeneuve) nunca nació y en su lugar lo hizo una niña, Ariste. Además, la Casa Atreides se ve envuelta en una prolongada "Guerra de Asesinos" contra la Casa Harkonnen en el planeta Arrakis.

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Bajo esta premisa, el protagonista del juego es un agente encubierto creado de cero por los propios jugadores a modo de avatar, pudiendo personalizar su apariencia y seleccionando sus habilidades iniciales.

El título cuenta con mecánicas de supervivencia extremas en un planeta que es implacable. El jugador deberá controlar constantemente los niveles de hidratación, evitar la exposición directa al sol, protegerse de las tormentas de arena y evitar vibraciones que atraigan a los gusanos de arena.

Además, deberá construir su campamento, podrá fabricar vehículos y explorar y comerciar, al margen de realizar misiones de infiltración y seguir la historia principal que puede durar entre las 30 y las 50 horas dependiendo del ritmo de cada jugador.

Un juego cuyo origen es en multijugador online y que ahora se transforma, en consolas, en un modo de un solo jugador. Cuenta con muchas misiones habituales de este tipo de juegos, algunas algo repetitivas, que merecen la pena para mejorar el sistema de reputación del personaje que podrá decidir su destino y a qué bando juntarse.

Sobrevivir en el desierto

En cuanto a las mecánicas de combate combina el enfrentamiento a distancia mediante armas que pueden mejorarse con materiales que iremos recogiendo en la contienda y un combate cuerpo a cuerpo basado, como es tradición en la saga literaria, en armas blancas.

La inspiración y la estética visual se basan en los diseños realizados por Denis Villeneuve para su trilogía de Dune en el cine. No salen las caras de los actores conocidos (el propio Chalamet, Zendaya o Javier Bardem), pero sí las naves gigantescas, escenarios arrebatadores y una música tan espectacular como en las películas. Su apartado sonoro y gráfico acompañan y muestran un detalle sobresaliente.

También aparecen los inmensos gusanos de arena. Para ello, el juego crea un medidor de vibraciones que se activa cuando el protagonista camina en la arena, momento en el que se convertirá en su presa.

Un videojuego que bebe de la épica de las novelas de Herbert y la grandiosidad de las películas de Villeneuve para crear una experiencia inmersiva que permite vivir la crudeza de un universo tan atrayente como peligroso. EFE

(foto)(vÍdeo)

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