La Mesa del Congreso estudiará el martes si sanciona a la diputada que llevó el espray

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Mesa del Congreso tratará el próximo martes el inicio de un procedimiento sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP que llevó un espray tóxico al hemiciclo y cuya limpieza en los baños provocó que varias personas fueran atendidas por los servicios médicos.

Según han informado fuentes parlamentarias, la sanción puede ir desde el apercibimiento hasta la suspensión temporal en su condición de diputada al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 101 del Reglamento del Congreso.

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Las partes de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría el PSOE y Sumar frente al PP, han recibido los temas que tratarán en la próxima reunión y el inicio de un proceso sancionador a Vázquez es uno de los puntos de la agenda. EFE