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En prisión por disparar a una joven de una charanga durante unas fiestas en Granada

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Granada, 24 sep (EFE).- Un juzgado en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de 48 años como autor del disparo que a principios de este mes hirió a una joven integrante de una charanga durante las fiestas de Fuente Vaqueros (Granada), un arrestado que tenía seis armas de aire comprimido en su vivienda.

Fuentes de la Guardia Civil, que se ha encargado de investigar los hechos, han explicado que el detenido se enfrenta a cargos como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves por el disparo con un arma de aire comprimido que hirió de gravedad a una joven durante las fiestas de Fuente Vaqueros el pasado 3 de septiembre.

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La víctima, integrante de una charanga que participaba en las fiestas de la localidad, se encontraba actuando cuando sintió repentinamente un fuerte impacto que describió como una quemazón.

Inmediatamente comenzó a sangrar y a experimentar serias dificultades para respirar, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, donde quedó ingresada y fue operada para extraerle el proyectil alojado en su cuerpo y tratar sus lesiones.

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La investigación, que ha desarrollado Policía Judicial, comenzó con acciones dirigidas a determinar el origen del disparo y la identidad de su presunto autor, para lo que los investigadores recogieron todos los testimonios que podían resultar de interés y analizaron las videograbaciones disponibles en la zona.

Además, los agentes estudiaron la posible trayectoria seguida por el proyectil, lo que les permitió situar la vivienda próxima al lugar de los hechos desde la que se efectuó el disparo.

Con autoridad judicial, los agentes registraron la vivienda este miércoles e intervinieron seis armas de aire comprimido, algunas de ellas carabinas de aire comprimido CO 2 provistas de visor óptico para disparos a larga distancia.

En la casa del arrestado también han encontrado numerosa munición compatible con el proyectil del calibre 22 localizado en el cuerpo de la víctima.

Durante el registro, los investigadores han comprobado también que el detenido tenía instalada una diana en la azotea de la vivienda que utilizaba para practicar puntería.

Como resultado de la investigación, han detenido al hombre, que ya ha entrado a prisión decretada este jueves por un juzgado en funciones de guardia.

Las armas y la munición intervenidas serán sometidas a los correspondientes análisis periciales para determinar su posible relación con los hechos investigados. EFE

mro/bfv/aam

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