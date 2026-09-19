Retos del ecologismo español, ante nuevo curso político: gestión de danas, bosques, clima

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Madrid, 19 sep (EFE).- Una gestión más eficaz frente al riesgo de danas e inundaciones -favorecidas por un Mediterráneo en máximos de temperatura que propicia lluvias torrenciales-, la regeneración de bosques tras los graves incendios del verano y el impulso de la agenda climática marcan algunos de los grandes retos del ecologismo español ante el nuevo curso político.

Estos son algunos de sus desafíos para los próximos meses:

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Las aguas del Mediterráneo están muy cálidas tras batir récords de temperaturas en verano; esto incrementa el riesgo de episodios de lluvias intensas por allí, como las de estos días, en donde la situación tras el temporal ha ido remitiendo, aunque con tormentas todavía hoy fuertes en el sureste peninsular y Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Las temperaturas del Mediterráneo son muy altas, entramos en fase de tormentas, inundaciones... Vivimos una emergencia climática muy radical", según ha advertido a EFE la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, tras avanzar algunos de los retos de su organización de cara al nuevo curso.

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"Nos adentramos en un momento de tormentas" por una crisis climática que habría que abordar "de forma extrema", para proteger a la población, ha añadido.

Después de las casi 300.000 hectáreas quemadas de bosques en lo que va de año, según datos del sistema Effis del servicio europeo Copernicus, los ecologistas piden no limitar la recuperación del terreno abrasado a plantar árboles.

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Reclaman además restaurar ecosistemas, recuperar suelos, favorecer la regeneración natural cuando sea posible y reducir la vulnerabilidad del territorio ante nuevos incendios.

España "es el país más afectado por los incendios" este verano y eso que aún no se han alcanzado las cifras de 2025 que fueron "incluso más duras" en cuanto a terreno arrasado, ha lamentado la responsable de Greenpeace.

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"La prevención de incendios es urgente", ha añadido por su parte Erika González, coordinadora de Ecologistas en Acción, en declaraciones a EFE. Ha reclamado "contrarrestar el negacionismo climático de algunas administraciones", evitar igniciones, controlar el urbanismo disperso y reducir cultivos forestales industriales.

Aunque los embalses tras un verano sofocante se mantienen por encima de la media y superan el 61 por ciento, tras las intensas lluvias de principios de año, los ecologistas insisten en que la sequía no tiene que ver solo con los niveles de precipitaciones.

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El debate se centra además en el reparto hídrico y en cómo adaptar la agricultura, ganadería, turismo, industria y consumo urbano a una disponibilidad de agua cada vez más irregular y cómo evitar que la respuesta al problema del agua sea construir más infraestructuras.

La responsable de Ecologistas en Acción insiste en "frenar la agricultura intensiva", las macrogranjas y la ganadería industrial, y pide alternativas agroecológicas. Denuncia además "la sobreexplotación del agua" por el regadío intensivo, los impactos de grandes infraestructuras, los plaguicidas y la contaminación por nitratos.

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Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace, ha insistido en el problema de "la desregulación ambiental" en la UE en lo relacionado con pesticidas, comercio, importaciones, objetivos climáticos...

En Europa "estamos experimentando un retroceso de regulación muy bestia. Lo llaman simplificación, pero es un retroceso en las leyes ambientales sin precedentes", ha dicho. Se están haciendo "rebajas también en los objetivos de cambio climático", ha añadido.

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Los ecologistas reiteran que los efectos de la emergencia climática son cada vez más visibles. Defienden la propuesta del Gobierno de un pacto climático frente a los macroincendios forestales, las inundaciones, el calor extremo o los problemas del agua en España.

La responsable de Ecologistas en Acción ha instado a "seguir trabajando para reducir la contaminación por ozono y otros gases exigiendo el cumplimiento de las zonas de bajas emisiones" en las ciudades.

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La senda hacia un apagón nuclear en España es otra de las prioridades del ecologismo español. Erika González ha advertido del "revés dado por el Gobierno" al desmantelamiento nuclear tras su decisión de prorrogar el funcionamiento de la central de Almaraz, en base al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avala la seguridad de la instalación.

En su opinión, la medida "supone una amenaza al calendario de cierre del resto de centrales nucleares".

Proteger la biodiversidad y "revertir la desprotección y la caza del lobo" son asimismo desafíos del ecologismo, según ha manifestado Erika González, tras defender el cumplimiento de los acuerdos mundiales en defensa de la naturaleza. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023324099)