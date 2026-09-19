El Notariado se reúne en La Palma para revisar su respuesta a la erupción volcánica

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Santa Cruz de La Palma, 19 sep (EFE).- El Consejo General del Notariado ha celebrado en La Palma las Jornadas Notariales Poblet-La Palma, un encuentro que coincide con el quinto aniversario del inicio de la erupción del volcán de Tajogaite y que tiene como objetivo analizar la dimensión humana de la función notarial durante la catástrofe.

La elección de La Palma como sede de estas jornadas responde a la vinculación que el Notariado estableció con la isla tras la erupción de 2021, cuando habilitó tres notarías provisionales en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte para atender a las personas afectadas.

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Por estas oficinas pasaron 55 notarios voluntarios procedentes de distintos puntos de España, que prestaron sus servicios de forma gratuita y autorizaron 1.066 actas de notoriedad para facilitar a los damnificados la acreditación de sus derechos y el acceso a ayudas e indemnizaciones.

En total, se realizaron 2.959 copias, una documentación que permitió acreditar la titularidad y los derechos sobre viviendas, fincas y negocios desaparecidos bajo la lava, especialmente en aquellos casos en los que no existían escrituras, las propiedades no estaban inscritas o la documentación no reflejaba la situación real.

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Los decanos del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, y de Cataluña, José Alberto Marín, y el exdecano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, participaron en las jornadas para exponer las lecciones extraídas de aquella intervención, en la que fueron los primeros notarios en desplazarse a la isla en noviembre de 2021.

Cavallé ha destacado la importancia del contacto personal con los afectados y de ofrecer, además de una respuesta jurídica, acompañamiento ante una situación de emergencia, mientras que Marín y Cantos han incidido en el papel de la documentación notarial para acreditar propiedades y derechos afectados por la erupción.

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La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha señalado durante la inauguración que la persona constituye la "razón de ser" del Notariado y que las jornadas, bajo el lema "Ante mí. La persona ante el notario", buscan reflexionar sobre el principio de inmediación y sobre el papel de la profesión en una sociedad cada vez más digitalizada.

El programa aborda cuestiones relacionadas con la protección jurídica de las personas vulnerables y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, además de analizar cómo preservar la dimensión humana de la función notarial.

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El encuentro supone además el primer contacto entre los integrantes del Consejo General del Notariado y la nueva promoción de notarios, formada por 126 opositores (73 mujeres y 53 hombres) que superaron la última oposición. EFE

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