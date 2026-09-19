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El Notariado se reúne en La Palma para revisar su respuesta a la erupción volcánica

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Santa Cruz de La Palma, 19 sep (EFE).- El Consejo General del Notariado ha celebrado en La Palma las Jornadas Notariales Poblet-La Palma, un encuentro que coincide con el quinto aniversario del inicio de la erupción del volcán de Tajogaite y que tiene como objetivo analizar la dimensión humana de la función notarial durante la catástrofe.

La elección de La Palma como sede de estas jornadas responde a la vinculación que el Notariado estableció con la isla tras la erupción de 2021, cuando habilitó tres notarías provisionales en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte para atender a las personas afectadas.

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Por estas oficinas pasaron 55 notarios voluntarios procedentes de distintos puntos de España, que prestaron sus servicios de forma gratuita y autorizaron 1.066 actas de notoriedad para facilitar a los damnificados la acreditación de sus derechos y el acceso a ayudas e indemnizaciones.

En total, se realizaron 2.959 copias, una documentación que permitió acreditar la titularidad y los derechos sobre viviendas, fincas y negocios desaparecidos bajo la lava, especialmente en aquellos casos en los que no existían escrituras, las propiedades no estaban inscritas o la documentación no reflejaba la situación real.

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Los decanos del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, y de Cataluña, José Alberto Marín, y el exdecano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, participaron en las jornadas para exponer las lecciones extraídas de aquella intervención, en la que fueron los primeros notarios en desplazarse a la isla en noviembre de 2021.

Cavallé ha destacado la importancia del contacto personal con los afectados y de ofrecer, además de una respuesta jurídica, acompañamiento ante una situación de emergencia, mientras que Marín y Cantos han incidido en el papel de la documentación notarial para acreditar propiedades y derechos afectados por la erupción.

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha señalado durante la inauguración que la persona constituye la "razón de ser" del Notariado y que las jornadas, bajo el lema "Ante mí. La persona ante el notario", buscan reflexionar sobre el principio de inmediación y sobre el papel de la profesión en una sociedad cada vez más digitalizada.

El programa aborda cuestiones relacionadas con la protección jurídica de las personas vulnerables y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, además de analizar cómo preservar la dimensión humana de la función notarial.

El encuentro supone además el primer contacto entre los integrantes del Consejo General del Notariado y la nueva promoción de notarios, formada por 126 opositores (73 mujeres y 53 hombres) que superaron la última oposición. EFE

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