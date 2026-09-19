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Armilla (Granada) autoriza el regreso a casa de 36 familias desalojadas por los terremotos

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Granada, 19 sep (EFE).- La alcaldesa de Armilla (Granada), Loli Cañavate, ha firmado este sábado el decreto que permite el regreso a sus viviendas de las 36 familias que fueron desalojadas el pasado 22 de agosto de un edificio del municipio como consecuencia de los daños provocados por los terremotos de este verano en Granada capital y el área metropolitana.

La decisión ha sido adoptada después de que los servicios técnicos municipales hayan validado la documentación aportada por Cemosa, empresa especializada en servicios de ingeniería y control de calidad en el ámbito de la construcción y designada para realizar el seguimiento técnico del edificio.

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Esta empresa desarrolla, entre otras actividades, trabajos de control de la edificación, evaluación del estado de conservación de edificios y supervisión técnica de actuaciones de rehabilitación, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Los técnicos municipales han trabajado hasta última hora de este sábado en la revisión de toda la documentación para poder autorizar el realojo "lo antes posible y con todas las garantías".

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El levantamiento del desalojo se produce una vez comprobada la correcta ejecución de las medidas provisionales requeridas y la subsanación de las deficiencias detectadas en el semisótano.

Cañavate ha explicado que han sido semanas "muy difíciles" para estas familias, que desde el 22 de agosto han vivido con "incertidumbre y preocupación" por no saber cuándo podrían volver a sus casas.

Durante el periodo de desalojo, el Ayuntamiento ha atendido a las personas que no disponían de una alternativa y ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad del inmueble mientras se desarrollaban los trabajos técnicos.

Pese al realojo, permanecerán clausurados el aparcamiento del semisótano, el ascensor y los accesos peatonales y rodados a esta planta.

También se llevará a cabo una inspección semanal por parte de la dirección facultativa de la propiedad o de la empresa externa que esta determine.

Además, el decreto acepta la solicitud de la comunidad de propietarios para ampliar en 20 días el plazo establecido para ejecutar los trabajos que permanecen pendientes.

Este desalojo, que afectaba a un edificio de la calle Mérida del municipio granadino, se produjo como consecuencia de los daños causados por la serie sísmica iniciada el pasado 15 de agosto y que provocó que más de 700 vecinos de Granada capital y su área metropolitana fueran desalojadas de sus viviendas, a las que están regresando paulatinamente una vez completadas las revisiones técnicas necesarias para garantizar la seguridad. EFE

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