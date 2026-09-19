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Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)
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Este es el precio de la luz es el país para este domingo 20 de septiembre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 20 de septiembre

Tarifa media: 112.56 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 202.97 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -1.08 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 20 de septiembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 186.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 184.82 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 184.68 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 184.11 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 184.09 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.6 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 182.58 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 184.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 161.34 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.48 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.59 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.8 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.85 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.25 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 190.15 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 201.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 202.97 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.8 euros por megavatio hora.

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