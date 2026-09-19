Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este domingo 20 de septiembre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 20 de septiembre

Tarifa media: 112.56 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 202.97 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -1.08 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 20 de septiembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 186.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 184.82 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 184.68 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 184.11 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 184.09 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.6 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 182.58 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 184.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 161.34 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.48 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.59 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.8 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.85 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.25 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 190.15 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 201.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 202.97 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.8 euros por megavatio hora.