Sumar propone un gravamen sobre la riqueza cuya recaudación superaría los 4.200 millones

Guardar

Madrid, 17 sep (EFE).- Sumar ha presentado este jueves una proposición para crear un gravamen sobre la concentración de la riqueza, que permitiría recaudar 4.200 millones de euros y afectaría a 1.500 contribuyentes.

En un comunicado, explica que el objetivo principal es "acabar con la exención de los grandes patrimonios y destinar estos nuevos ingresos a recortar la alta pobreza infantil", además de "corregir los problemas derivados de la concentración extrema de riqueza que perpetúan la desigualdad".

PUBLICIDAD

Sumar lamenta que la mayoría de los grandes patrimonios no tributa debidamente gracias a la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio y a que su contribución por este gravamen y el IRPF está topada en el 60 % de la base imponible del IRPF.

Así, se propone gravar la riqueza por encima de 50 millones de euros con un 3 %, según detalla en el comunicado, en el que explica que se articularía como una prestación patrimonial no tributaria, lo que permite dirigir toda su recaudación hacia un fondo de protección a la infancia, que se nutriría también de aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

PUBLICIDAD

El fondo financiará una prestación universal para la crianza que servirá para reducir el elevado porcentaje de pobreza infantil en España, añade Sumar.

Este partido alerta de que el 10,7 % de los niños españoles menores de 16 años son pobres frente al 8,1 % de la UE, el 1,6 % de Polonia y el 3,9 % de Portugal, a pesar de que estos dos últimos países tienen una renta per cápita un 20 % y 13 % inferior a la de España, respectivamente.

PUBLICIDAD

En España había 732.000 menores de 16 años en situación de carencia material y social severa, según datos de Eurostat, un 10,7 % del total, frente al 8,1 % de la UE-27, mientras que trece de cada 100 niños pobres de la UE viven en España. EFE