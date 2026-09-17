Sánchez felicita a la socialdemocracia sueca por su triunfo en las elecciones legislativas

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Madrid, 17 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este jueves a la socialdemocracia sueca por su victoria en las elecciones celebradas en este país y ha respaldado a su candidata, Magdalena Andersson, en la formación de un ejecutivo progresista.

Los comicios legislativos se celebraron el pasado domingo, y aunque el escrutinio se ha ido demorando, los datos del recuento, aún no definitivo, dan la victoria al Partido Socialdemócrata.

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Sánchez se ha hecho eco de ese triunfo en un mensaje en la red social X en el que subraya que, "tras cuatro años de gobierno de la derecha con la ultraderecha, los suecos vuelven a apostar por el Estado del Bienestar, la justicia social y la agenda verde".

"Todo mi apoyo a Magdalena Andersson -añade- en su formación de un Gobierno progresista". EFE