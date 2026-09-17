La tricampeona Corea del Norte gana 2-0 a Japón y jugará en cuartos contra Canadá

Guardar

Redacción Deportes, 17 sep (EFE).- La selección de Corea del Norte, tricampeona y defensora del título, derrotó este jueves a la de Japón, ganadora del torneo en 2018, por 2-0 y se clasificó para disputar contra la de Canadá los cuartos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol, que se juega en Polonia.

Un gol en propia meta de Asako Furuta en el minuto 63 y un tanto de Asako Furuta en el 69 dieron la victoria al equipo norcoreano y el pase a los cuartos de final.

PUBLICIDAD

Su rival por una plaza en las semifinales será el domingo Canadá, subcampeona en 2002 y que antes dio cuenta de Francia en el Stadion ŁKS de Łódź, donde se impuso por 1-3 con un triplete de Kaylee Hunter. En el tramo final Kenza Roche-Dufour anotó el tanto del honor francés. EFE