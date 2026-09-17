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Cae en Sevilla una red que cobraba hasta 10.000 euros a inmigrantes por matrimonios falsos

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Sevilla, 17 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una organización criminal dedicada a facilitar fraudulentamente la obtención de autorizaciones de residencia para ciudadanos extranjeros, mediante la constitución de falsos enlaces matrimoniales y parejas de hecho por los que les cobraban hasta 10.000 euros.

En un comunicado, la Policía ha informado de que la operación se ha saldado con la detención, hasta el momento, de 24 personas, tras una investigación que se inició al detectar los agentes abundante documentación que hacía sospechar de posibles delitos de favorecer la inmigración irregular y falsedad documental, con la vista puesta en un abogado con despacho en Sevilla y una mujer considerada la cabecilla.

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Los agentes detectaron numerosos indicios de fraude en la documentación, y comprobaron el intento fallido de acreditar relaciones de convivencia inexistentes entre personas que ni siquiera se conocían, para lo que se falsificaban contratos de arrendamiento, facturas o reservas hoteleras, entre otros.

Del mismo modo, los informes periciales caligráficos concluyeron que gran parte de la documentación habría sido confeccionada por una misma persona, evidenciando de este modo una producción sistemática y centralizada de documentos destinados a ser incorporados a los distintos expedientes administrativos para la obtención de las diversas tarjetas de residencia.

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La investigación permitió igualmente comprobar que los implicados cobraban entre 7.000 y 10.000 euros a los ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, para regularizar de manera ilegal su situación administrativa en España, mediante la obtención fraudulenta de tarjetas de residencia obtenidas con la aportación de documentos falsos, en una operación que se mantiene abierta, de modo que no se descartan nuevas detenciones. EFE

fcs/vg/aam

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