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Robles alaba a los militares del Ejército del Aire desplegados en Rumanía: "Ejemplo de compromiso y lo mejor de España"

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en valor este miércoles la labor de los casi 200 militares del Ejército del Aire y del Espacio que integran el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Paznic' desplegados en Rumanía en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN para defender el flanco este de la Alianza. "Son un ejemplo de compromiso y representan lo mejor de España", les ha dicho.

Así lo ha hecho en la Base Aérea 'Mihail Kogalniceanu', en Rumanía, durante un encuentro con el personal militar en el que ha incidido en que la misión de la OTAN "constituye un pilar fundamental para la seguridad global" en un escenario "tan complejo e inestable". "Representan lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas, garantizando la paz y los Derechos Humanos", ha agregado Robles, que ya visitó este destacamento en 2025.

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Antes del encuentro con las tropas españolas, la titular de la cartera de Defensa se ha reunido en la base con su homólogo rumano, Radu-Dinel Miruta, que le ha transmitido su agradecimiento por la labor de la misión española en la protección de la zona, muy cercana geográficamente a la guerra de Ucrania.

El ministro ha destacado la neutralización, por parte de un caza español, de un dron ruso que invadió el espacio aéreo de Rumanía el pasado agosto. Era la primera vez que un país aliado, distinto a la Fuerza Aérea rumana, derribaba un dron en su territorio. Los militares españoles fueron los artíficies del derribo del dron solo una hora y cuarto después de su activación.

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Robles, que ha viajado acompañada del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha agradecido las palabras de reconocimiento de su homólogo a la profesionalidad de los militares españoles, a los que se ha referido como "los mejores".

CONCENTRACIÓN Y PRECISIÓN

Así, les ha trasladado su apoyo porque sólo ellos "saben lo complicado que es estar lejos de casa, la concentración y precisión que requiere una operación como la de hacer frente a una amenaza aérea o estar en permanente alerta y preparación, son un ejemplo de compromiso y representan lo mejor de España".

Por último, la ministra ha sostenido que "juntos somos más fuertes" y que "la unidad y la colaboración son herramientas indispensables para hacer frente a las amenazas", según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El 'Paznic', liderado por el teniente coronel Alberto Borja Calvo, opera con siete cazas F-18 del Ala 12 y un avión A400M del Ala 31, encargado del reabastecimiento en vuelo. A estos medios se sumarán, a partir de octubre, tres helicópteros NH-90 del Ala 48.

España contribuye en territorio rumano con otros dos despliegues, el del DAT 'Tigru', que refuerza la presencia aliada con un radar de vigilancia, y el contingente FIMAR-R, con unos 200 militares de Infantería de Marina, encuadrados en el 'Multinational Battle Group' liderado por Francia.

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EuropaPress

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