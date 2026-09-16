Espana agencias

Matarazzo: "El objetivo es el top ocho"

Guardar

San Sebastián, 16 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se mostró ambicioso en la víspera del debut de su equipo en la Liga Europa ante el Bournemouth en Anoeta y marcó como objetivo acabar entre los ocho primeros de la clasificación, aunque abogó por ir "paso a paso".

"Empezamos con el primer partido de ocho muy importantes y el objetivo es el top ocho", subrayó el técnico txuri-urdin este miércoles en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

"Tenemos la misma ambición que la Copa del Rey que ganamos y queremos ir a más, pero antes de hablar de rondas finales tenemos que ganar el partido de mañana", indicó Matarazzo, para seguidamente agregar "poliki poliki (paso a paso)", dado que "lo más importante" es ver cómo progresa y compite el equipo y qué necesita mejorar.

De cara al duelo ante el conjunto inglés, anticipó un choque "intenso, de muchas transiciones y presión alta" frente a un rival dirigido por Marco Rose, a quien conoce bien de sus etapas en Alemania.

PUBLICIDAD

"Me he enfrentado muchas veces a Marco. Es un entrenador fantástico, con una mentalidad de presión clara, tiene futbolistas muy rápidos y muy buen balón parado. Es especial que el Bournemouth juegue su primer partido en Europa en Anoeta y vamos a necesitar un poco más para ganar", señaló.

Pese al exigente inicio en LaLiga, el estadounidense cree que la Real tiene menos puntos de los que merece: "Claramente tenemos menos puntos que las sensaciones que hemos tenido y el nivel de juego que hemos mostrado ante Betis, Celta o Atlético, más allá del penalti".

A su juicio, "el equipo está bien, centrado y recuperado físicamente", por lo que "es genial empezar en casa" y saldrán a ganar.

Además, bromeó sobre la agresividad requerida por los arbitrajes más permisivos en competiciones europeas en comparación con LaLiga: "Les he dicho a los jugadores que hagan más entradas. Tenemos que jugar nuestro fútbol, con intensidad y siendo más fuertes en los duelos".

En cuanto a la configuración del once y las alternativas tras la baja de Jonmi Aramburu en el lateral derecho, Matarazzo puso en valor las diferentes opciones de su equipo, ya que Héctor Fort "es un jugador talentoso", Pablo Marín "también puede actuar bien ahí" y dispone de futbolistas que "aún no han debutado y pueden sumar".

Respaldó por último el momento de Takefusa Kubo, quien "está trabajando para encontrarse mejor". EFE

pbl/is/ism

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Nxtplay, la plataforma de negocio que ha creado el portero del Real Madrid junto a Gonzalo Vila, prepara un nuevo proyecto de gestión deportiva y talento en el pádel y aspira a entrar las ligas estadounidenses

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El truco óptico que usan los gimnasios para que te veas mejor: la posición de las luces y los espejos son claves para que el cliente tenga la necesidad de volver

Un optometrista explica cómo las superficies curvas y la iluminación pueden modificar la percepción del cuerpo durante el entrenamiento

El truco óptico que usan los gimnasios para que te veas mejor: la posición de las luces y los espejos son claves para que el cliente tenga la necesidad de volver

La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras una entrevista: “Hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”

El extorero se ha abierto con sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’ y les ha contado cómo conoció a la madre de sus hijos

La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras una entrevista: “Hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La jueza Tardón cita a declarar a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta para esclarecer qué se sabía antes de la entrada masiva de migrantes

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

ECONOMÍA

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

Las herencias de viviendas baten récord: una de cada cuatro cambia de dueño por fallecimiento y la cifra irá a más

Las gasolineras más baratas de España: Sevilla y Valencia lideran los precios más bajos con hasta 4 euros de diferencia por depósito entre provincias

DEPORTES

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Javier Tebas se moja en la carrera por el Balón de Oro y no va ni con Lamine Yamal ni con Mbappé: este es su favorito