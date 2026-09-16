Matarazzo: "El objetivo es el top ocho"

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San Sebastián, 16 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se mostró ambicioso en la víspera del debut de su equipo en la Liga Europa ante el Bournemouth en Anoeta y marcó como objetivo acabar entre los ocho primeros de la clasificación, aunque abogó por ir "paso a paso".

"Empezamos con el primer partido de ocho muy importantes y el objetivo es el top ocho", subrayó el técnico txuri-urdin este miércoles en rueda de prensa.

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"Tenemos la misma ambición que la Copa del Rey que ganamos y queremos ir a más, pero antes de hablar de rondas finales tenemos que ganar el partido de mañana", indicó Matarazzo, para seguidamente agregar "poliki poliki (paso a paso)", dado que "lo más importante" es ver cómo progresa y compite el equipo y qué necesita mejorar.

De cara al duelo ante el conjunto inglés, anticipó un choque "intenso, de muchas transiciones y presión alta" frente a un rival dirigido por Marco Rose, a quien conoce bien de sus etapas en Alemania.

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"Me he enfrentado muchas veces a Marco. Es un entrenador fantástico, con una mentalidad de presión clara, tiene futbolistas muy rápidos y muy buen balón parado. Es especial que el Bournemouth juegue su primer partido en Europa en Anoeta y vamos a necesitar un poco más para ganar", señaló.

Pese al exigente inicio en LaLiga, el estadounidense cree que la Real tiene menos puntos de los que merece: "Claramente tenemos menos puntos que las sensaciones que hemos tenido y el nivel de juego que hemos mostrado ante Betis, Celta o Atlético, más allá del penalti".

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A su juicio, "el equipo está bien, centrado y recuperado físicamente", por lo que "es genial empezar en casa" y saldrán a ganar.

Además, bromeó sobre la agresividad requerida por los arbitrajes más permisivos en competiciones europeas en comparación con LaLiga: "Les he dicho a los jugadores que hagan más entradas. Tenemos que jugar nuestro fútbol, con intensidad y siendo más fuertes en los duelos".

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En cuanto a la configuración del once y las alternativas tras la baja de Jonmi Aramburu en el lateral derecho, Matarazzo puso en valor las diferentes opciones de su equipo, ya que Héctor Fort "es un jugador talentoso", Pablo Marín "también puede actuar bien ahí" y dispone de futbolistas que "aún no han debutado y pueden sumar".

Respaldó por último el momento de Takefusa Kubo, quien "está trabajando para encontrarse mejor". EFE

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