Las acb explica las faltas disruptivas y flagrantes y los dos tipos de faltas tecnicas

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Madrid, 16 sep (EFE).- La Liga Endesa 2026-27 aplicará los nuevos cambios normativos de la FIBA, con varias novedades importantes, como el paso a flagrantes y disruptivas de las faltas antideportivas y la división en dos categorías de las faltas técnicas.

La acb explica que, aunque tanto las faltas disruptivas como las flagrantes tienen la misma sanción (dos tiros libres y posesión para el equipo rival), "con este cambio se pretende aislar contactos graves y distinguirlos de las interrupciones tácticas del juego cuando no existe una conducta antideportiva".

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Se pretende que "la sanción sea proporcional a lo ocurrido para que éstas no cuenten en la descalificación del jugador".

En el caso de las faltas disruptivas, "se trata de una nueva categoría pensada para las jugadas en las que un defensor intenta detener la transición de un oponente sin la opción de jugar el balón sin llegar a ser agresiva o violenta".

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Como ejemplo, en un contraataque, cuando el defensor no hace un esfuerzo real por jugar el balón. O, aunque lo intente, es el último defensor y el atacante se iba solo hacia canasta.

Asimismo, en los últimos segundos de un cuarto o de una prórroga, cuando se comete la falta claramente para parar el reloj, sin opción de jugar el balón.

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Las disruptivas no suman para la descalificación de un jugador en caso de acumulación.

Las flagrantes son una categoría de faltas que exceden los contactos lógicos y normales del baloncesto. "Se trata de faltas violentas o que puedan suponer riesgo de lesión para el rival, tengan o no el balón", indica la acb.

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Estas faltas sí suman para la descalificación de un jugador en caso de acumulación, tanto con dos faltas flagrantes como con una flagrante y una técnica de categoría 1.

"Las técnicas también cambian y se dividen en dos categorías con el objetivo de no penalizar igual las relativas a la conducta y las que solo tienen carácter administrativo. La señalización en pista sigue siendo la misma que antes (Manos en forma de "T")", señala la acb.

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Las técnicas de 'categoría 1' son las faltas técnicas relativas a la conducta, aplicable a jugadores y técnicos. Se pueden señalizar a quien trate de forma irrespetuosa a cualquier participante de un partido (jugadores, técnicos, aficionados, árbitros, oficialesde mesa...), incluyendo burlas, provocaciones, lenguaje ofensivo o actitud desafiante.

"La novedad es que si hay un enfrentamiento entre jugadores, con contacto entre ellos, se puede sancionar con falta técnica de categoría 1 si dicho contacto no alcanzar el nivel de flagrante o descalificante", explica.

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Estas faltas sÍ suman para la descalificación de un jugador en caso de acumulación, tanto con dos técnicas de categoría 1 como sumada a una falta flagrante.

Las faltas técnicas de categoría 2 son meramente de carácter administrativo y solo pueden recibirlas jugadores.

Son faltas acciones como las de "retrasar juego en un saque, colgarse del aro sin motivo, incorporarse tarde a la pista para comenzar una parte o, en el último tiro libre, tocar el balón antes de que éste llegue al aro (interposición defensiva)".

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Estas no suman para la descalificación de un jugador en caso de acumulación.

La acb también subraya los cambios en "las faltas en acción de tiro" y señala que se define con más precisión cuándo un jugador está en acción de tiro y cuándo debe lanzar tiros libres en vez de sacar de banda, tanto en penetraciones a canasta como en lanzamientos.

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Las penetraciones a canasta son un movimiento continuo, normalmente realizado entre la línea de 6,75 y la canasta, una falta rival contará como acción de tiro cuando el balón descansa en la mano o está controlado con las dos por parte del atacante.

Sean lanzamientos estacionarios o en movimiento, la acción de tiro empieza a contar en el momento en el que el jugador inicia el movimiento hacia arriba tanto de balón como de hombros, en dirección al aro rival.

Hay una novedad importante. Para que cuente como acción de tiro el jugador debe haber cruzado media pista con los dos pies y el balón por delante. Si solo ha pisado con un pie pista delantera no se considera acción de tiro.

Como excepción, los lanzamientos realizados al final de posesión, de un cuarto o de una prórroga. En ese caso, a diferencia de otros lanzamientos, se podría considerar acción de tiro en cualquier lugar del campo (pista delantera o trasera) y se valorará que el balón descanse en una o ambas manos antes de recibir el contacto.

Durante esta semana, todas las plantillas acb recibirán la visita de un árbitro de la Liga Endesa, que les explicará las novedades para esta temporada y resolverá sus dudas. EFE