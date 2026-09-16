Este jueves dejará tormentas fuertes con granizo en Baleares y el sureste peninsular

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Madrid, 16 sep (EFE).- Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada inestable en Baleares y el sureste peninsular por la presencia de aire frío en altura, cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, y despejados o con nubes altas en el resto del país; son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y el Estrecho.

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Se esperan chubascos y tormentas matinales fuertes o muy fuertes acompañadas de granizo en Baleares, Albacete, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Almería; pueden darse acumulados importantes en poco tiempo en el litoral del sureste, sin descartar lluvias torrenciales.

Estas tormentas pueden aparecer en los sistemas Béticos y zonas aledañas a partir del mediodía; en el Cantábrico, la llegada de un frente dejará precipitaciones débiles a última hora.

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Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur, meseta norte, litoral mediterráneo, Baleares, Ceuta, Melilla y, de forma notable, en el cuadrante sureste peninsular, mientras que subirán o se mantendrán sin cambios en el resto; las mínimas bajarán en todo el país, salvo en Badajoz y Huelva, donde subirán.

Soplarán rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas en Baleares; viento moderado en Galicia, litorales cantábrico y mediterráneo, el Ampurdán, Menorca y el golfo de Cádiz; flojo o moderado en el interior.

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En Canarias, cielos nubosos en la vertiente norte y poco nubosos en la sur, mientras la calima empieza a remitir; bajarán las temperaturas y soplará viento moderado, con algunas rachas muy fuertes en zonas expuestas.

.-GALICIA: intervalos nubosos tendiendo a cielo nuboso o cubierto, que dejará brumas y nieblas en zonas elevadas de la mitad norte, así como posibles precipitaciones débiles en el litoral al norte de Finisterre, más frecuente en la Mariña de Lugo. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en el tercio meridional y en Montaña de Lugo. Viento flojo, moderado en el litoral atlántico.

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.-ASTURIAS: intervalos nubosos tendiendo a cielo nuboso o cubierto, que dejará brumas y nieblas en zonas elevadas de la cordillera, así como posibles precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo y régimen de brisas en el interior.

.-CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto acompañado de probables brumas y nieblas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles, sin descartar moderadas y más frecuentes por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo más intenso por la tarde en el litoral.

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.-PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto acompañado de probables brumas y nieblas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles, sin descartar moderadas y más frecuentes en el litoral por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña del norte y este, sin descartar precipitaciones débiles en el extremo norte. Temperaturas en descenso ligero o moderado, salvo en el cuadrante nororiental, donde no habrá cambios; máximas en ligero ascenso. Viento flojo con intervalos de moderado.

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.-NAVARRA: intervalos nubosos que tienden a cielo nuboso o cubierto en el norte, probables brumas y nieblas en zonas elevadas del noroeste; precipitaciones débiles en el tercio septentrional, sin descartar moderadas y más frecuentes en el noroeste por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, con una ligera subida en las máximas en el extremo este. Viento flojo con intervalos moderados en la Ribera.

.-LA RIOJA: cielo poco nuboso con brumas y algunos bancos de niebla en zonas de montaña y sin descartar precipitaciones débiles a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

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.-ARAGÓN: intervalos nubosos en el sistema Ibérico y Pirineos, cielo poco nuboso en el resto, y chubascos vespertinos ocasionalmente acompañados de tormenta en el sistema Ibérico de Teruel. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso en la mitad sur de Teruel y sin cambios en el resto. Viento flojo.

.-CATALUÑA: cielo nuboso, tendiendo a intervalos nubosos o cielo poco nuboso, posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral central, más dispersas y ocasionales en el cuadrante nordeste por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, máximas en descenso. Viento moderado en el Ampurdán y sur de Tarragona, flojo en el resto con intervalos de moderado en el litoral.

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.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes, temperaturas en ligero descenso, salvo un ascenso de las mínimas en la mitad sur. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso, sin descartar algún chubasco aislado o tormenta ocasional, principalmente en el sudeste y en la sierra. Temperaturas mínimas en descenso, máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso o cubierto en Albacete, intervalos nubosos en el resto de la mitad oriental y en la Mancha, poco nuboso en el resto; chubascos y tormentas en Albacete, sin descartar en Cuenca y la Mancha de Ciudad Real, que pueden ser localmente fuertes, incluso persistentes en Albacete.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas del cuadrante sureste y aledaños, sin cambios o en ascenso en Guadalajara. Viento flojo e intervalos de moderado.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo muy nuboso o cubierto con chubascos y tormentas, localmente fuertes en la mitad sur, especialmente en el litoral donde probablemente serán muy fuertes y persistentes.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en descenso generalizado, notable en Valencia y extremo norte de Alicante. Viento moderado en el litoral, flojo en el resto.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo muy nuboso, con chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, siendo más intensas y generalizadas durante la primera mitad del día.

Temperaturas en descenso, notable para las máximas en el interior. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas.

.-BALEARES: cielo nuboso con chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento, principalmente en Ibiza y Formentera, con menor probabilidad en Mallorca. Temperaturas máximas en descenso, mínimas con pocos cambios. Viento moderado a flojo.

.-ANDALUCÍA: intervalos nubosos en el valle del Guadalquivir y litorales, poco nuboso en el resto; chubascos y tormentas, localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el extremo oriental durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en las sierras, con probables chubascos y tormentas, localmente fuertes en la mitad oriental.

Temperaturas en descenso generalizado, notable para las máximas en la vertiente mediterránea y el tercio oriental. Viento flojo a moderado.

.-CANARIAS: cielo nuboso en el norte de las islas montañosas, donde son probables las lluvias débiles en medianías; poco nuboso en el resto, salvo algunos intervalos vespertinos en el oeste de Tenerife y sur de Gran Canaria; intervalos de nubes en Lanzarote y Fuerteventura.

Temperaturas en descenso generalizado, especialmente las máximas en el interior. Viento con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas; entre flojo y moderado en las cumbres. EFE