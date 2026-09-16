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CGPJ convoca una plaza para ampliar la Sala Penal del Supremo en medio de la renovación de cuatro sillas por jubilación

26/09/2025 Fachada de la sede del Tribunal Supremo, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
26/09/2025 Fachada de la sede del Tribunal Supremo, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comunicado este miércoles la convocatoria de una nueva plaza para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene cuatro puestos pendientes de cubrir por la jubilación de varios magistrados en los últimos años.

Según ha indicado en nota de prensa, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha acordado anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de cuatro plazas de magistrado para el Supremo: una en la mencionada Sala Segunda y otras tres --una por cada una-- en las de Civil, Contencioso-Administrativo y Social.

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La Sala de lo Penal, que es la encargada de investigar y juzgar a aforados, debía estar compuesta por 15 miembros, por lo que ahora pasa a 16. No obstante, la jubilación en 2023 de Miguel Colmenero y este año las de Ángel Luis Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo hace que, de momento y hasta que no se acuerde quiénes les sustituyen, vaya a estar integrada por menos magistrados.

El CGPJ convoca esta nueva plaza a raíz de que el Gobierno la aprobara mediante un real decreto del pasado julio con el que impulsaba la creación de quinientas unidades judiciales.

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Por lo que respecta a las otras salas, el órgano convoca para la de lo Civil por la próxima jubilación del magistrado Rafael Sarazá; para la de lo Contencioso-Administrativo por la de José Manuel Bandrés, y para la de lo Social por la de Félix Vicente Azón.

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