Vídeo | Un comerciante de Murcia recibe un disparo en el ojo durante un asalto: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga

Un video grabado en un comercio de Murcia muestra el momento en que un hombre intenta cerrar la puerta de su local mientras una persona al otro lado le apunta con un arma de fuego. (Emergencias Murcia)

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Un comerciante de 52 años ha resultado herido tras recibir un disparo en el ojo durante un asalto perpetrado en la noche de este martes en un barrio de Murcia. La agresión, ocurrida en la misma puerta del negocio, ha quedado recogida en un vídeo grabado desde el interior del establecimiento que circula en redes sociales, donde se aprecia con claridad el instante del ataque y la posterior huida del delincuente.

El ataque se produjo sobre las 22:30 horas del martes en la calle Santa Rosa, en el barrio de Santiago el Mayor. Según se observa en las imágenes, el asaltante abordó el establecimiento con intención de robar mientras el propietario intentaba cerrar la puerta desde el interior para impedirle el paso.

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En ese instante, según el vídeo, el agresor encañonó a la víctima desde el exterior y efectuó el disparo con un arma que aún se desconoce. Tras recibir el impacto en el rostro, el comerciante se llevó la mano a la cara y el delincuente huyó del lugar de los hechos.

Imagen del hombre siendo agredido, compartida por la cuenta de Twitter de Emergencias Murcia.

La víctima, de origen oriental y propietaria del comercio, quedó tendida en la calzada tras la agresión. Según adelantó La Opinión de Murcia, un testigo presencial dio la voz de alarma al 061 para solicitar asistencia sanitaria de urgencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, cuyo personal sanitario asistió al herido in situ mientras este permanecía consciente. Tras ser atendido en la vía pública, los sanitarios dispusieron su traslado en ambulancia al Hospital General Universitario Reina Sofía.

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Investigación policial e hipótesis del arma

Fuentes de la Policía Nacional de Murcia confirmaron a Infobae la veracidad del suceso compartido en redes sociales y precisaron que los efectivos trabajan activamente en las labores para identificar y localizar al agresor. Asimismo, el portavoz policial señaló que no ampliarán los detalles sobre el desarrollo de las actuaciones hasta arrestar al sospechoso.

Según medios locales, los investigadores evalúan las características de las lesiones presentadas en el rostro de la víctima para determinar la naturaleza del arma utilizada, barajando como principales hipótesis si el atacante empleó una pistola de perdigones o una escopeta.