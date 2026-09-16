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2-0. España supera a Francia en amistoso previo al Mundial de Marruecos

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Madrid, 16 sep (EFE).- Un gol de Carlota Chacón antes del cuarto de hora y otro de María Rius antes del minuto 30 resolvieron la victoria de la selección española sub-17 sobre Francia (2-0) en el amistoso jugado este miércoles en Madrid, de preparación para el próximo Mundial femenino de Marruecos.

El equipo que dirige Mila Martínez encauzó el partido pronto, cuando Chacón aprovechó un rechace dentro del área para adelantar a su equipo (min.14), que con la ventaja no rebajó su ritmo de juego, ni permitió la reacción de las francesas, superadas de nuevo 10 minutos más tarde.

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María Rius se quedó el balón tras una acción colectiva y batió de nuevo a Kessy Ngaffi para poner el 0-2 que fue definitivo, después de una segunda parte en la que Mila Martínez decidió hacer siete cambios en el once español en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

España jugó con Antía Veiga; Maialen Valladares (Marta Vega, min.46), Julia Pastor (Abril Rius, min.46), Abril Díaz (Iraia Fernández, min.46), Avril Serrano, María Rius, Vera Molina (Laia Cabetas, min. 46), Bruna Quintana (Claudia Uzcano, min.35), Uzuri Cadenato (Eva Blanco, min.46), Carlota Chacón (Ángela Gálvez, min.46) y Maddi Martín (Ariadna Casanovas, min.46).

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España, campeona del mundo sub-17 en dos ocasiones, en 2018 y 2022, debutará en el Mundial de Marruecos, que se jugará del 17 de octubre al 7 de noviembre, contra México en Rabat el 19 de octubre, dentro del grupo F, en el que también se medirá a Australia el día 22, a Chile el día 25. EFE

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