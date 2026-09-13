Vuelve el Festival de las Ideas con Zadie Smith, Paul B. Preciado o Lydia Cacho

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Madrid, 13 sep (EFE).- Zadie Smith, Paul B. Preciado, Lydia Cacho, Brenda Navarro, Susan Stokes o Mark Coeckelbergh son algunos de los más de cien invitados -escritores, filósofos, politólogos, pero también cineastas o cantantes- que participarán en la tercera edición del Festival de las Ideas, que se celebrará en Madrid del 17 al 20 de septiembre.

Consolidado como punto de encuentro anual del pensamiento en la capital y con los escenarios en la calle como seña de identidad, el certamen tiene este año como eje temático el cuerpo, en un sentido amplio que va de lo individual a lo social, ha señalado a EFE Marcela Vélez, una de las comisarias.

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"El cuerpo como esa materialidad que tenemos todos y que permite la vida y el pensamiento", ha afirmado; "pero también el cuerpo social, lo que nos permite reflexionar sobre la salud de la democracia, las fronteras o la inteligencia artificial".

Si la primera edición, en 2024, tuvo una buena acogida, en la segunda casi se duplicó el número de asistentes, según las estimaciones de los organizadores: sólo en los dos principales escenarios, el de Plaza de España al aire libre y el Círculo de Bellas Artes, se congregaron unas 20.000 personas a lo largo de cuatro días.

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El evento se extiende a otras instituciones culturales de la ciudad, como el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, la Fundación Ortega Marañón, el Ateneo de Madrid, la Fundación Telefónica o CaixaForum, que se incorpora este año para acoger talleres y actividades para adultos y familias.

El objetivo es "compartir ideas, cuestionar certezas y mirar el mundo desde nuevas perspectivas", según los organizadores. Poner las ideas en boca de todos, llenando las calles, plazas y espacios culturales de la ciudad.

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La apertura, el jueves 17 por la tarde, correrá a cargo de la periodista Lydia Cacho y la escritora Brenda Navarro, ambas mexicanas, con una conversación en el escenario principal de plaza España titulada 'El cuerpo herido, violencia, exilio y la reconstrucción del mapa íntimo'.

"Es una declaración de intenciones del festival, marcamos una línea de flotación de cómo el cuerpo es fundamental en términos políticos, pero también individuales", dice Vélez.

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Una de las estrellas de esta edición será la escritora británica Zadie Smith, cuya visita coincide con la publicación de su libro de ensayos 'Muertos y vivos' (Salamandra). La autora de la novela 'Dientes blancos' mantendrá un encuentro con estudiantes seguido de una conversación con el escritor e intelectual francés Edouard Louis sobre la narración de "la herida social".

De la clausura se encargará Paul B. Preciado, con una charla titulada 'Nadie sabe lo que puede un cuerpo', como una apelación a una famosa frase de Spinoza y al mismo tiempo a "la potencia que tienen los cuerpos como lugares de resistencia política".

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La politóloga Susan Stokes, autora de 'Los regresores' (Galaxia Gutenberg), un libro que analiza a "los líderes que erosionan sus propias democracias", diseccionará las amenazas, los desafíos y las pasiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

Y el filósofo de la tecnología Mark Coeckelbergh examinará el impacto real de la inteligencia artificial y de los dispositivos digitales en la condición humana, cómo las tecnologías reconfiguran activamente la "experiencia sensorial y social".

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Más allá de la filosofía, el festival se abre a otras disciplinas, en esta ocasión contará con el cineasta Rodrigo Sorogoyen y los artistas multidisciplinares Niño de Elche y Rodrigo Cuevas, creadores cuya obra "está poblada por la reflexión filosófica".

Junto a las charlas, talleres para adultos y niños y encuentros con lectores, volverán los paseos filosóficos y los 'speakers corners', instalaciones efímeras repartidas por el centro de Madrid y diseñadas para el diálogo abierto, donde cualquier persona puede tomar la palabra. EFE

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(foto)