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Aitor Esteban (PNV) apunta que Marruecos podría estar "chantajeando" al Gobierno

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Bilbao, 13 sep (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que "el Gobierno está desbordado" tras la entrada de miles de migrantes a Ceuta y ha apuntado la posibilidad de que "Marruecos le esté chantajeando".

En una entrevista en El Correo, Esteban ha afirmado también que, ante el próximo ciclo electoral, su partido no será "muleta ni del PP ni del PSOE", sino que defenderá Euskadi.

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Según ha reflexionado sobre la crisis de Ceuta, "viendo los documentos que se han desclasificado" del CNI, "aviso había" sobre esa posible entraba multitudinaria y el Ejecutivo "no midió bien", y "no se asumieron desde un principio las tareas con la coordinación y la atención necesarias".

"Creo que el Gobierno ha estado y está desbordado", ha manifestado. Además, "no descartaría", ha dicho, "que Marruecos pueda tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor".

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En su opinión, "España tiene que agotar todas las posibilidades de devolver a los marroquíes; con los subsaharianos hay que intentar convencerlos o buscar otras soluciones" y, respecto a los menores, "lo primero es la reagrupación familiar en sus casas" y Marruecos "debe hacerse cargo".

"El Gobierno tiene que reordenar el modelo, estamos por encima de nuestras capacidades", ha señalado.

En Euskadi la coalición con los socialistas vascos "está funcionando", si bien ese pacto no condiciona la política de PNV respecto al Gobierno de Pedro Sánchez. "Intentamos, sin gritos ni estridencias, ser fieles a nuestro país y a nuestro electorado. No somos muleta de nadie, ni del PP ni del PSOE".

Para Esteban, que el PSE-EE le acuse de no atender las necesidades sociales, por impulsar prioridades identitarias, "es ridículo". "Antes de que el PSOE y Sánchez, empujados por Pablo Iglesias, impulsaran el ingreso mínimo vital nosotros llevábamos ya muchos años de RGI (renta de garantía de ingresos) aquí", ha recordado. EFE

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