Más de 140 organizaciones piden que se refuerce la respuesta humanitaria en Ceuta

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Sevilla, 11 sep (EFE).- Más de 140 organizaciones sociales se han adherido a una carta abierta impulsada por Federación Sur Acoge, Asociación Elín, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para pedir que se refuerce y mejore la respuesta que se está dando en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

El documento pone especial atención con las personas que continúan en situaciones de mayor vulnerabilidad, según ha informado este viernes la organización.

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Los firmantes consideran que la evolución de la situación exige acelerar algunas respuestas, ampliar recursos y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones competentes.

"La emergencia humanitaria está teniendo además un impacto creciente sobre la ciudad y su convivencia, en un contexto en el que distintos actores están utilizando la situación para alimentar la tensión social, la islamofobia y el rechazo hacia las personas migrantes", han advertido.

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Según recoge la carta, actualmente permanecerían en Ceuta alrededor de 10.000 personas, muchas de ellas en situación de calle, en espacios informales o en recursos provisionales.

Entre ellas hay menores sin referentes familiares, mujeres y niñas víctimas de violencia o abusos, posibles víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, familias con menores y personas procedentes de terceros países que pueden encontrarse ante importantes riesgos en caso de retorno.

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Las más de 140 organizaciones adheridas plantean ampliar los recursos de acogida humanitaria, agilizar los traslados a la Península y la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, garantizar procedimientos individuales y con todas las garantías y reforzar la coordinación y la responsabilidad compartida entre administraciones.

La carta solicita además mayor claridad sobre cómo se está aplicando en Ceuta el Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluidos los procedimientos y plazos correspondientes, y reclama que cualquier decisión sobre protección internacional o retorno tenga en cuenta las circunstancias y los riesgos concretos de cada persona.

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La carta será remitida a las administraciones competentes junto con el listado de organizaciones adheridas. EFE