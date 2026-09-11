La reina regresará a su colegio de Oviedo para presidir la apertura del curso escolar

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Madrid, 11 sep (EFE).- La reina Letizia regresará el próximo jueves a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, donde presidirá la apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria, una actividad que cada año celebra en un centro de las distintas comunidades autónomas, según la agenda hecha pública este viernes por la Casa Real.

En esta ocasión, para la apertura del curso 2026/2027, la reina trasladará a su ciudad natal y al colegio público del que fue alumna y en el que estudió siete cursos de primaria, entre segundo y octavo de EGB, entre 1980 y 1986.

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No es la primera vez que doña Letizia regresa a su antiguo colegio, porque ya lo visitó en 2008, entonces como princesa de Asturias y acompañada por Felipe VI, con motivo del 50 aniversario del centro docente.

En esa ocasión tuvo la oportunidad de reunirse con antiguas compañeras y profesoras, la mayoría de ellas ya jubiladas, con quienes recordó su infancia. Y antes de su boda con el entonces príncipe de Asturias, en 2004, también visitaron el colegio.

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El pasado año, la reina inauguró el curso escolar en el CEIP Entresotos, en Rincón de Soto, (La Rioja), donde animó especialmente a los niños a leer. En anteriores cursos, el acto se celebró en los CEIP Maestra Plácida Herranz, en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y el de Do Camiño Inglés, en Sigüeiro, Oroso, (A Coruña). EFE