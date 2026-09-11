Joao Pedro, mejor futbolista de la Premier en agosto

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Londres, 11 sep (EFE).- El brasileño Joao Pedro, delantero del Chelsea, ha sido elegido mejor futbolista de la Premier League en agosto.

El delantero del Chelsea anotó dos goles y repartió dos asistencias en este periodo, contribuyendo a las dos victorias de los 'Blues' en el mes de agosto ante Fulham y Brighton & Hove Albion.

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Joao Pedro lideró las votaciones en una lista que incluía a su compañero Cole Palmer, además de Riccardo Calafiori, Rayan Cherki, Bruno Fernandes, Mamadou Sangaré, Konstantinos Tzolakis y Yoane Wissa.

Además, Sergej Jakirovic, técnico del Hull City, ha sido nombrado mejor entrenador de la competición en julio, después de los triunfos que este equipo recién ascendido logró contra el Manchester United y el Coventry City.

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Jakirovic es el tercer técnico en la historia del Hull en hacerse con este galardón y el primero desde que lo lograra Mike Phelan en 2016, además de ser el primer bosnio en anotarse este entorchado.

El bosnio se ha impuesto en las votaciones a Mikel Arteta, Xabi Alonso y Enzo Maresca, que también empezaron la temporada con dos triunfos en las dos primeras jornadas. EFE

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