Europa y Estados Unidos empatan a 2 tras los primeros cuatro partidos

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- Los equipos de Europa y Estados Unidos empatan 2-2 después de la celebración de los primeros cuatro partidos de parejas en la modalidad de 'foursome' de la vigésima edición de la Solheim Cup que se celebra en el campo de Bernardus Golf, al sur de Países Bajos.

Las estadounidenses Nelly Korda, número uno del mundo, y Allisen Corpuz sumaron el primer punto al imponerse a las inglesas Lottie Woad y Charley Hull, séptima y octava en la clasificación mundial, respectivamente.

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También se hicieron con el triunfo las americanas en el partido entre Alison Lee y Lauren Coughlin contra la danesa Nanna Koerstz Madsen y la francesa Céline Boutier, lo que puso el resultado inicial en 2-0.

La reacción europea llegó en los dos siguientes enfrentamientos de la jornada matinal bajo el formato ‘foursome’, donde solo hay una bola por dúo y la van golpeando de forma alterna.

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La alemana Esther Henseleit y la irlandesa Leona Maguire doblegaron a Andrea Lee y Lindy Duncan, al igual que las suecas Maja Stark y Linn Grant ante Rose Zhang y Jennifer Kupcho.

La sesión de hoy se completa con los cuatro partidos 'fourball', donde cada golfista juega su propia bola y la tarjeta más baja es la que se adjudica el hoyo.

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Los enfrentamientos son Hull-Woad frente a Yealimi Noh y Angel Yin; las españolas Carlota Ciganda y Julia López ante Boutier y Madsen ante Khang y Lee; la inglesa Mimi Rhodes y la francesa Natasia Nadaud, ambas debutantes, ante Corpuz y Auston Kim.

El equipo vencedor de cada partido recibe un punto y, en caso de empate, los dos equipos se reparten medio punto. la francesa Céline Boutier, y la danesa Nanna Koerstz.

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El sábado se repite el mismo formato de los ocho partidos y el domingo son los doce encuentros individuales, en los que se apunta un hoyo ganado el jugador que lo complete en el menor número de golpes.

Estados Unidos es la vigente campeona, por lo que Europa necesita acabar por encima del marcador para recuperar la corona. EFE