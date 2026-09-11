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El español David Almansa lidera la práctica oficial con autoridad

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha dominado con autoridad la práctica oficial para el Gran Premio de San Marino de Moto3, en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

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Almansa, con un registro de 1:40.767 acabó dominando la práctica oficial con más de cuatro décimas de segundo sobre el australiano Joel Kelso (Honda) y el español Máximo Quiles (KTM), líder de la categoría, en la tercera posición.

La práctica oficial comenzó con el malasio Hakim Danish (KTM) liderando la tabla de tiempos, con un registro de 1:42.990, seguido a apenas una décima de segundo por el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), aunque les duró poco la situación, superados por los españoles Joel Esteban (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

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En esos minutos iniciales se estableció una bonita pugna entre esos contendientes, con constantes alternativas y cambios entre todos ellos, y también con David Almansa (KTM) metiéndose en esa pelea inicial y liderar la tabla de tiempos en su cuarta vuelta con 1:41.564.

A ese primer registro de Almansa le siguió una segunda mejor marca con 1:41.069 que era nada menos que medio segundo más rápido que su inmediato perseguidor, Brian Uriarte, que en 2025 se proclamó en este mismo escenario campeón de la 'Red Bull Rookis Cup', en tanto que el líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM), por entonces, séptima vuelta, era undécimo.

Por esos minutos de sesión, Quiles no pasaba por sus mejores momentos, con el decimocuarto mejor tiempo, el último con derecho a entrar en la segunda clasificación directa, aunque poco a poco se fue 'calentando' y en la duodécima vuelta ascendió hasta la sexta plaza (1:41.818).

Por delante de él, David Almansa continuó imprimiendo un ritmo muy fuerte que le permitió mejorar para ser el primero en romper la barrera del segundo 41, con un registro de 1:40.912 primero y una vuelta más tarde 1:40.767, que le daba una ventaja de más de cuatro décimas de segundo sobre el australiano Joel Kelso (Honda).

Al final, en la tercera posición, acabó Máximo Quiles, por delante de Marco Morelli, Rico Salmela, Valentin Perrone, Matteo Bertelle, Eddie O'Shea, Joel Esteban, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Scott Ogden, Veda Pratama y Adrián Fernández, que son quienes entraron en la segunda clasificación directa. EFE

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