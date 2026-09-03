Vivas ve "penosas" las explicaciones de Sánchez en el Congreso y le acusa de no querer "molestar" a Marruecos

31/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunón, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Sánchez visita Ceuta, junto al ministro del Interior, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos. POLITICA Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Guardar

El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, considera que las explicaciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma han sido "penosas", a la vez que ha acusado al Gobierno de no querer apuntar a Marruecos como responsable del "ataque a la integridad territorial de España".

"¿Se puede organizar un ataque a la integridad territorial de España desde Marruecos sin que Marruecos lo sepa? ¿Se puede organizar sin que Marruecos lo organice? No hay nadie que con sentido común pueda entender estas explicaciones", ha asegurado Vivas en una entrevista de 'Espejo Público', recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Además, sobre la relación del Gobierno español y Marruecos, el presidente de la ciudad autónoma ha ironizado sobre la "colaboración tan admirable" entre ambos y ha sostenido que Sánchez ha levantado una "cortina de humo" para no reconocer "lo incontestable": "Hubo una verdadera invasión los días 30 y 31 de julio y no hubo una respuesta proporcional por parte del Gobierno".

En este sentido, el presidente de Ceuta ha sostenido que, aunque desconoce los motivos por los que ha podido suceder, desde el Ejecutivo español ha habido un "claro intento de no molestar a Marruecos". "Desconozco la causa, pero es necesario que se esclarezca la verdad", ha reafirmado.

PUBLICIDAD

En cualquier caso, ha querido destacar "la respuesta" de la ciudadanía este miércoles durante las congregaciones que han reunido a miles de españoles en apoyo a Ceuta en todo el territorio nacional.

"Quiero agradecerle a la cantidad de miles, millones probablemente, de españoles que salieron en toda España para decir que Ceuta es España, para decir que Ceuta es Europa y que con nuestra integridad territorial no se juega", ha agradecido Vivas visiblemente conmovido.

PUBLICIDAD