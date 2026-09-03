Murcia reclama una negociación real para un nuevo modelo de financiación autonómica

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Murcia, 3 sep (EFE).- La Región de Murcia reclamará mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un nuevo modelo de financiación autonómica y exigirá al Ministerio de Hacienda que retire su propuesta, al considerar que no puede pasar de ser la comunidad peor financiada de España a ocupar el tercer puesto por la cola.

La portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, ha señalado este jueves en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la situación es «urgente y prioritaria» y ha avanzado que la Comunidad no acudirá al CPFF para «convalidar un modelo que otros han decidido y pactado previamente».

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En este sentido, el Gobierno regional ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que formula una petición concreta consistente en retirar la propuesta que el Ministerio pretende llevar al Consejo y, al contrario, poder convertir la reunión de mañana en el «inicio real de una negociación de verdad» para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica.

López Aragón ha cuestionado además la actuación del Ministerio durante el proceso de elaboración de la propuesta. Según ha explicado, se abrió un periodo para que las comunidades autónomas presentaran alegaciones y Murcia, al igual que el resto de territorios, remitió sus observaciones, pero todavía no ha recibido respuesta.

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La portavoz ha considerado que esta circunstancia demuestra una falta de voluntad de diálogo por parte del Gobierno central y ha cuestionado el sentido de solicitar la opinión de las comunidades si posteriormente no se responde a sus planteamientos.

A su juicio, el objetivo del Ministerio es aprobar unilateralmente un modelo «pactado» con una única comunidad autónoma, algo que Murcia rechaza. EFE