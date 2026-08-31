El delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido al Cádiz por el Betis

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Sevilla, 31 ago (EFE).- El Real Betis y el Cádiz acordaron este lunes la cesión por una temporada al club amarillo, que milita en LaLiga Hypermotion, del delantero uruguayo Gonzalo Petit, quien encadenará su segunda campaña en la Segunda División española tras los préstamos del curso pasado al Mirandés y al Granada.

Fuentes de la operación indicaron a EFE que los términos de la cesión, que no comportará opción de compra, están acordados a falta de que el futbolista dé su plácet y viaje a Cádiz para pasar el preceptivo reconocimiento médico.

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Petit, quien dentro de unas semanas cumplirá 20 años, fichó el verano pasado por el Betis, que pagó casi 5 millones de euros a Nacional de Montevideo, pero no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al Mirandés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y al Granada desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

Este verano, el ariete uruguayo, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

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Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports por tener copadas el Betis las tres plazas de extracomunitarios. EFE

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