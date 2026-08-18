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Incendio 'convectivo' de Pinofranqueado: su propia meteorología, viento y temperatura

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Mérida, 19 ago (EFE).- El incendio de Pinofranqueado (Cáceres) comenzó en una cuneta de una carretera y en su inicio presentó unas características "convectivas" que impedían atacarlo, pues generó "su propia meteorología, su propio viento y su propia temperatura" como consecuencia de una liberación masiva de calor y el ascenso del aire caliente.

Este perfil del incendio, que se inició alrededor de las 14:30 horas, impidió atacarlo en las primeras horas, ha explicado esta medioanoche el vicepresidente del Gobierno extremeño y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista.

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Bautista ha presidido una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) para analizar y abordar el citado incendio.

Tras unos primeros trabajos puntuales en los flancos oeste y este, principalmente con la labor de los 17 medios aéreos desplegados, los efectivos terrestres ya han comenzado a abordar el fuego en la cabeza del incendio, en la zona noreste.

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Los medios terrestres centran su labor esta noche en una franja de fuego, "más violenta y virulenta", que avanza hacia el término municipal de Nuñomoral, también en la comarca cacereña de Las Hurdes.

 A la labor de los 150 efectivos que trabajan sobre el terreno se sumará, según Bautista, una previsión de bajada de las temperaturas y una subida de la humedad, lo que permitirá abrir "determinadas ventanas de oportunidades".

 El incendio se inició alrededor de las 14,30 horas de este martes por causas aún determinadas en una cuneta de la carretera CC-122, vía que enlaza las pedanías de Robledo y Avellanar, ambas pertenecientes al municipio cacereño de Pinofranqueado.

Como consecuencia de la virulencia del incendio, ya han sido evacuadas una decena de alquerías hurdanas, seis de ellas pertenecientes al municipio de Pinofranqueado (Aldehuela, Avellanar, Castillo, Robledo, Erías y Horcajo) y cuatro a Nuñomoral (El Gasco, Cerezal, Martinlandrán y La Fragosa), lo que suman unas 700 personas desalojadas.

El consejero ha apuntado que no se descartan nuevas evacuaciones, pero de momento "no se prevén tampoco".

A excepción de las que han optado por acudir a casas propias en otras localidades o de familiares y amigos, el resto de los evacuados se han dirigido o han sido trasladados a la Residencia de Estudiantes del municipio de Caminomorisco, a unos 4,5 kilómetros de Pinofranqueado.

Además, los 38 usuarios del Centro 'El Cottolengo', ubicado en La Fragosa, donde son atendidas personas con discapacidad por parte de una institución religiosa, también han sido evacuados y trasladados a Plasencia.

"Gracias a quienes han hecho posible este dispositivo de evacuación de unas personas que presentan una extrema vulnerabilidad", ha manifestado Bautista.

Fuentes de la Diputación de Cáceres han apuntado que tres viviendas de la alquería de Avellanar han resultado afectadas.EFE

(foto)

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