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Presentado en Albacete el protocolo contra la violencia de género en campos de fútbol

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Albacete, 13 ago (EFE).- El Albacete Balompié, la Policía Nacional y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) han presentado este jueves el Protocolo-Guía Violeta, indicado para actuar contra la violencia de género y de carácter sexual que pueda producirse en un encuentro de fútbol o con motivo de su celebración.

El protocolo, que ha sido presentado en las instalaciones del estadio Carlos Belmonte, pone el punto de atención en la prevención, acompañamiento y asistencia a la víctima de un episodio de violencia de género, doméstica, sexual o cualquier acción discriminatorio, ha informado en una nota de prensa la Policía Nacional.

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En el acto, han participado miembros de la Policía Nacional, responsables de seguridad del Albacete Balompié y directivos de la LFP junto con representantes y trabajadores de todas las entidades, públicas y privadas que prestan servicio de seguridad y asistencia en un espectáculo deportivo.

Ha sido uno de los primeros actos de presentación del protocolo que se han llevado a cabo en España, ha apuntado la Liga de Fútbol Profesional, que ha valorado la colaboración del Albacete Balompié y de la Policía Nacional. EFE

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dc/rr/arh

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