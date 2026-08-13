Aumenta la gravedad del fuego de Caboalles (León) y se movilizan 25 medios

Guardar

León, 13 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este jueves en la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, en el municipio de Villablino, ha movilizado ya a 25 medios de extinción y ha elevado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 1 a 2 por la amenaza seria que representa para la población y los bienes no forestales.

El fuego se ha originado pasadas las cuatro y media de este jueves y, según la información facilitada por el operativo antiincendios Infocal de la Junta de Castilla y León, las causas todavía están en investigación.

PUBLICIDAD

La Junta ha considerado que existe una amenaza seria para la localidad de Caboalles de Abajo, que se encuentra cerca de las llamas.

A las dificultades derivadas de la evolución del incendio se suman las condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo a la información difundida por el operativo autonómico, en la zona se registraban rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, aunque se espera que disminuyan durante la madrugada.

PUBLICIDAD

El dispositivo de extinción ha ido incrementándose a lo largo de la tarde y alcanza ya los 25 medios desplegados.

Entre ellos figuran un técnico y cinco agentes medioambientales o celadores, además de cuadrillas terrestres, autobombas, maquinaria pesada, brigadas helitransportadas y medios aéreos.

Asimismo, la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (ATBRIF) ha informado de que un helicóptero de la BRIF de Tineo sobrevoló el incendio para reconocer la zona de trabajo y preparar la intervención.

PUBLICIDAD

Posteriormente, a las 18.30 horas, ha sido activada también la BRIF de Laza para incorporarse a las labores de extinción.

Los efectivos trabajan de forma coordinada para tratar de frenar el avance de las llamas y proteger las áreas habitadas próximas al incendio, declarado en la comarca de Laciana, una zona de elevado valor ambiental y forestal del noroeste leonés.

PUBLICIDAD

Por el momento no se han comunicado evacuaciones ni daños personales, aunque la evolución del fuego ha obligado a incrementar el nivel de gravedad y a reforzar de manera notable el operativo desplegado sobre el terreno.

La superficie afectada y el alcance definitivo del incendio se conocerán cuando los servicios de extinción logren estabilizar el perímetro y actualicen los datos oficiales del siniestro. EFE

PUBLICIDAD

rs/orv/acm

(vídeo)