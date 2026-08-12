Temas del día de EFE España del jueves 13 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que sigue reclamando un mayor despliegue de fuerzas de seguridad y un plan para que vuelvan a Marruecos todas las personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - El Ministerio de Juventud e Infancia cita a las comunidades autónomas a una Comisión Sectorial de Infancia, paso previo a la Conferencia Sectorial prevista para finales de mes en la que se estudiará el reparto de un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, un encuentro al que las comunidades en las que Vox tiene competencias en Infancia ya han anunciado que no acudirán.

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(Texto)

Madrid - La entrada masiva de inmigrantes a España a través de Ceuta a finales de julio ha dejado patente las diferentes respuestas de los partidos al fenómeno de la inmigración irregular, tanto de enfoque como de tono.

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(Texto a las 07:00. 647 palabras)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - El reciente eclipse total de Sol aún deja sus imágenes frescas en la retina cuando ya se piensa en el que llegará en doce meses, que los científicos consideran el eclipse del siglo por su inusual y larga duración y que también podrá verse en España, al igual que el eclipse anular de enero de 2028.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Tras el eclipse solar de este miércoles, que obligó a aumentar las medidas de precaución contra el fuego, el viento sigue complicando las tareas de extinción del incendio de Niebla (Huelva), aunque mejora la situación en Peñas de Riglos (Huesca).

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TIEMPO CALOR

Madrid - El calor se intensifica este jueves en España, con quince comunidades autónomas con avisos por altas temperaturas, once de ellas de nivel naranja (grave), y otras cuatro por tormentas.

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ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves el índice de precios de consumo (IPC) de julio, tras adelantar que la inflación interanual se situó el mes pasado en el 3,5 por ciento, pese al incremento del IVA del gas y la electricidad al 21 por ciento desde el primero de junio.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

VIOLENCIA SEXUAL

Madrid - Estándares de belleza inalcanzables, antecedentes de violencia sexual en la infancia y vulnerabilidades económicas empujan hoy a muchas jóvenes a crear contenido sexual en plataformas como Onlyfans, en busca de reconocimiento, dinero o una mejor posición social, pero expuestas a amenazas y relaciones de poder desiguales, según diversos informes y expertos consultados por EFE. Sara Corsellas i Nadal

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(Texto a las 8:30. 829 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55010330084)

TURISMO CINE

Madrid - De 'Juego de Tronos' a 'Paquita Salas', el turismo de pantalla se expande por España gracias a un legado audiovisual que recorre pueblos y ciudades convertidos en atracciones turísticas, a las que seguro se sumarán los escenarios de los rodajes de la precuela de 'Los juegos del hambre' y el 'live action' de 'Enredados'. Andrea Gallego Rodríguez

(Texto a las 9:15. 783 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8006231809, 8013874306; 8008864817; 8023664652; 8021579592)

UIMP POESÍA

Santander - La escritora Elena Medel reflexiona, en una entrevista con EFE, sobre el proceso creativo, lo que motiva a escribir y cómo los cambios tecnológicos inciden en los autores y en su obra.

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MODA GAUDÍ

Barcelona - La moda siempre ha imitado al arte y las formas de la naturaleza, y por eso en el año del centenario de la muerte del artífice de la Sagrada Familia el legado visual de Antoni Gaudí no podía dejar de estar presente en las pasarelas. Lara Malvesí

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

ECONOMÍA

Madrid.- DIGI SPAIN RESULTADOS.- Digi Spain presenta los resultados del primer semestre del año. A las 10:00h. conferencia con analistas. (Texto)

08:00h.- Madrid.- OHLA RESULTADOS.- La constructora española OHLA, gestionada por los hermanos mexicanos Amodio, presenta los resultados del primer semestre antes de la apertura de mercado. Posteriormente a las 10:00, realiza una conferencia con analistas.

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN CONSTRUCCIÓN.- El INE publica el índice de producción de la construcción de junio de 2026. (Texto)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el Índice de Precios de Consumo (IPC) de julio de 2026. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de referencia de arrendamientos de vivienda de julio de 2026.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Operaciones (MOPS) de la Base de Retamares.

Visita el Mando de Operaciones (MOPS) de la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

14:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación, en la sede de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta. A las 14:15 se reúne con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas. Delegación del Gobierno en Ceuta. C/ Beatriz de Silva, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

08:00h.- Santiago de Compostela.- CAMINO SANTIAGO.- La Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza (Asnopra) completa el Camino de Santiago con una decena de burros en una iniciativa de promoción para contribuir a salvar de la extinción a esta raza. Plaza do Obradoiro. (Foto)

19:00h.- Palma.- MÚSICA MALLORCA.- Primera edición en Mallorca de la fiesta LGTBIQ+ barcelonesa 'Churros con chocolate' que finalizará con la actuación de Chanel, en el marco del festival de verano Es Jardí Mallorca. Recinto Mallorca Live.

CULTURA Y TENDENCIAS

Benicassim.- FESTIVALES ROTOTOM.- El Festival Rototom, que se celebra en Benicàssim, se prepara para la 31 edición.

Cullera.- FESTIVALES MEDUSA.- La duodécima edición del Festival Medusa de música electrónica, que se celebra en la playa de Cullera (Valencia) hasta el próximo domingo, arranca este jueves con más de 35.000 abonos vendidos, según la organización. Playa de Cullera.

12:00h.- Gijón.- ÓPERA OVIEDO.- Presentación de la nueva temporada de Ópera de Oviedo, intervienen el alcalde en funciones Mario Arias y el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero Alonso. Feria Internacional de Muestras de Asturias.

18:00h.- San Sebastián.- TOROS SAN SEBASTIÁN.- Primera corrida de toros de la Semana Grande donostiarra con los diestros Diego Urdiales, Daniel Luque y Borja Jiménez. Illunbe (Texto) (Foto)

18:30h.- Gijón.- TOROS GIJÓN.- Feria taurina de Begoña. Toros de La Quinta para Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y Clemente. Plaza de toros de El Biblio. (Texto) (Foto)

19:30h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- Realizado en colaboración con el Festival Internacional de Santander, el Centro Botín celebra un encuentro con María Pagés que incluirá la proyección del documental 'Las tribulaciones de María', en el que se muestra el proceso creativo de la obra coreográfica 'Paraíso de los negros'. Centro Botín. (Texto) (Foto)

22:15h.- Jerez de la Frontera.- MÚSICA THE CORRS.- La banda irlandesa The Corrs actúa en el Tío Pepe Festival. Bodegas Las Copas.

22:30h.- Cáparra (Cáceres).- FESTIVAL TEATRO.- La actriz Natalia Millán y el actor Alex O´Dogherty encabezan el elenco de la obra 'Cleopatra enamorada. El Musical' enmarcada en la programación exterior del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Yacimiento arqueológico.

23:15h.- Elche (Alicante).- FIESTAS ELCHE.- Elche vive esta noche una de sus citas más importantes, la Nit de l'Albà, un espectáculo pirotécnico único en el mundo que llena de sonido, luz y color el cielo de la ciudad en honor a su patrona, la Virgen de la Asunción. Basílica de Santa María. (Texto) (Foto)

23:45h.- San Sebastián.- FIESTAS SAN SEBASTIÁN.- La unión de trikitixa y música electrónica a cargo de Josune Arakistain y su nueva propuesta, Süne, protagonizan el concierto nocturno de las fiestas de Semana Grande. Sagüés.

EFE

jls/

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